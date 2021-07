Würde Victoria Beckham gerne wieder mit den Spice Girls auftreten?

Auf einem besonderen Event würde Victoria Beckham mit den Spice Girls gerne auftreten (wue/spot)

22.07.2021 19:22 Uhr

Vielleicht könnte ein Traum für Fans der Spice Girls in Erfüllung gehen: Victoria Beckham könnte sich unter einer bestimmten Bedingung offenbar vorstellen, wieder zusammen mit der Girlgroup aufzutreten.

Bereits 2019 waren die Spice Girls auf großer Reunion-Tour. Ein berühmtes Mitglied der beliebten Girlgroup fehlte damals allerdings: Victoria Beckham (47). Wie ihre Kollegin Mel C (47), auch bekannt als „Sporty Spice“, im britischen Fernsehen jedoch erklärt hat, wäre „Posh Spice“ für einen ganz besonderen Auftritt vielleicht wieder dabei.

„Zwischen uns beiden: Frau Beckham würde es lieben, auf dem Glastonbury aufzutreten“, erklärte Mel C in der Sendung „Lorraine“. Sie wisse, dass es darüber viele Gerüchte gebe, die Mitglieder der Spice Girls hätten aber noch nicht ernsthaft über die Angelegenheit gesprochen. Zudem könnte die Show frühestens 2022 stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde das bekannte Glastonbury-Festival in seiner ursprünglichen Form für 2021 abgesagt.

Auftritte waren „unglaublich“

Mel C war zusammen mit Mel B (46, „Scary Spice“), Emma Bunton (45, „Baby Spice“) und Geri Horner (48, „Ginger Spice“) 2019 auf Tour gegangen. Die Bandmitglieder sprechen laut der Sängerin ständig darüber, auf die Bühne zurückzukehren, da die Auftritte „unglaublich“ waren. Sie würden es lieben, wieder Shows zu spielen, sobald dies möglich sei. Mel C betonte aber auch, dass dies keine feste Zusage für weitere Auftritte sei. Ob Beckham an diesen Gesprächen beteiligt ist, ist nicht bekannt.

Erst kürzlich hatten die Spice Girls den 25. Geburtstag ihres Hits „Wannabe“ gefeiert. Horner veröffentlichte unter anderem drei Bilder bei Instagram, darunter ein Foto, das vor einem Vierteljahrhundert in ihrem Garten entstanden war. Die Spice Girls hatten sich an einem Sonntag bei ihr getroffen – an genau dem Tag, an dem „Wannabe“ sich auf Rang drei der Charts kämpfen konnte. Das Lied habe „das Leben von fünf Mädels aus Großbritannien verändert“.