Zwei Jahrzehnte „Wunderschön!“-Jubiläum: Thementag und ein Blick hinter die Kulissen

Das Moderationsteam von "Wunderschön!": Judith Rakers, Daniel Aßmann, Tamina Kallert und Ramon Babazadeh. (v.l.) (wue/spot)

SpotOn News | 07.09.2024, 12:00 Uhr

Rund 20 Jahre voller Reisen und Abenteuer: "Wunderschön!" feiert Jubiläum. Das WDR-Magazin bekommt einen Thementag spendiert, an dem Tamina Kallert auf einige Höhepunkte zurückblickt.

Seit rund zwei Jahrzehnten reist die Besetzung von "Wunderschön!" für den WDR durch Deutschland und die Welt, stellt idyllische Ziele vor, trifft unterschiedlichste Menschen und erlebt so einige Abenteuer. Das will gefeiert werden. Zum 20-jährigen Jubiläum zeigt der WDR am 8. September einen Thementag, bei dem es für Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich viel zu entdecken gibt.

"Wunderschön!" feiert mehrstündiges TV-Jubiläum

Mehr als sieben Stunden lang dreht sich am Sonntag alles um die "Wunderschön!"-Reisen. Der Sender zeigt neben einem speziellen Jubiläums-Format elf Kurzfassungen von Sendungen, in denen noch einmal die ehemaligen und derzeitigen Moderatorinnen und Moderatoren zu sehen sind. Los geht es im TV bereits um 08:45 Uhr mit "Wunderschön! 20 Jahre Reisen für den WDR" mit Tamina Kallert (50).

Die Moderatorin ist ein Urgestein der langlebigen und laut offiziellen Angaben mittlerweile reichweitenstärksten Sendung in der ARD, die ausdrücklich zum Thema "Urlaub" produziert wird. Schon beim Casting im Jahr 2003 sei demnach schnell klar gewesen, dass Kallert genau die Richtige für den neuen Job war. Damals stand als erstes Ziel Sylt auf dem Reiseplan, inzwischen habe sie für die Sendung mehr als 150 Orte besucht. Zum Jubiläum erinnert sich Kallert an Höhepunkte und spannende Erlebnisse.

Wie der WDR mitteilt, ging es übrigens mit dem Format am häufigsten nach Nordrhein-Westfalen. Häufig standen aber auch Reisen nach Italien, Griechenland, Spanien und in die Niederlande an, da diese die beliebtesten Reiseziele der Fans seien. Zum aktuellen Team vor der Kamera gehören neben Kallert die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (48), Daniel Aßmann (41) und Ramon Babazadeh.

Mit Kallert geht es dann ab 10:15 Uhr weiter ins südliche Florida, Stefan Pinnow (56) erkundet um 10:45 Uhr Franken und Andrea Grießmann (55) reist ab 11:15 Uhr nach Namibia. Katty Salié (49) stellt um 11:45 Uhr die Loire vor und Marco Schreyl (50) verschlägt es eine halbe Stunde später ins "wilde Mecklenburg". Um 13:00 Uhr ist wieder Kallert zu sehen, diesmal auf Pellworm.

Weiter geht es um 13:30 Uhr mit Aßmann im Siebengebirge und ab 14:00 Uhr mit Anne Willmes (46) auf ihrem Weg vom Jadebusen in das Ammerland. Rakers schließt sich 30 Minuten später mit einer Reise auf die griechische Halbinsel Chalkidiki an, bevor Babazadeh den Bayerischen Wald um 15:00 Uhr besucht. Kallert macht ab 15:30 Uhr den Abschluss mit einer Italien-Reise und einer Begegnung, von der sie auch an anderer Stelle berichtet.

Hinter den Kulissen von "Wunderschön!"

Einen Blick hinter die Kulissen können Fans in dem Buch "Wunderschön – Persönliche Geschichten, die nicht im Drehbuch standen" (Becker Joest Volk Verlag, 216 Seiten, bereits erschienen) werfen. Wie der Titel schon andeutet, berichtet das derzeitige Team Kallert, Aßmann, Rakers und Babazadeh darin von seinen Reiseerlebnissen rund um die Sendung. Die Moderatorinnen und Moderatoren liefern Behind-the-Scenes-Eindrücke und gehen auch auf persönliche Dinge ein.

Kallert erzählt etwa von ihrer Vorliebe für Italien und die Köstlichkeiten des Landes – sowie von einem Treffen mit Nicoletta Mantovani (54), der Witwe von Luciano Pavarotti (1935-2007). Sie sollte sich mit jener am Tag nach der Anreise zu einem Besuch des ehemaligen Lieblingsrestaurants des weltberühmten Opernsängers in Modena treffen, wo die beiden das Risotto eines Sternekochs kosten sollten, das Pavarotti gerne gegessen habe. Schon während einer langen Zugfahrt, kurz vor der Ankunft, hieß es jedoch, dass Mantovani nur an ebenjenem Tag Zeit habe.

Also musste alles schnell gehen. "Die Zeit reichte nicht mehr für einen Abstecher ins Hotel, deshalb zog ich mich flugs zwischen geöffneter Vorder- und Hintertür [eines Mietautos] um", erinnert sich Kallert. Die Hatz sollte sich schließlich aber lohnen: "Was für ein wunderbares Gefühl es war, die Gabel genüsslich in den herrlich cremigen Reis zu tauchen! Dann der erste Happen – es war zum Niederknien köstlich. Was für ein Wechselbad der Gefühle! Gerade noch die Hetze durch Modena und dann wurde ich in angenehmster Gesellschaft verwöhnt."