14.08.2020 13:49 Uhr

Wunsch-Krimi am Sonntag: „Borowski und das Meer“

Die Wunsch-"Tatort"-Wiederholung am Sonntag kommt diesmal aus dem hohen Norden. Die Zuschauer haben "Borowski und das Meer" ins Programm gewählt.

Als Wunsch-„Tatort“ haben die Zuschauer diesmal „Borowski und das Meer“ (2014) mit den Kommissaren Borowski (Axel Milberg, 64) und Brandt (Sibel Kekilli, 40) für Sonntag (16.8., 20:15 Uhr, das Erste) ins Programm gewählt.

Die Handlung des Wunsch-Krimis „Borowski und das Meer“

Im Kampf um Tiefseeschürfrechte auf der Suche nach seltenen Erden, die für die Handy-Herstellung unabdingbar sind, gibt es Opfer. Eines in Australien und jetzt auch eines in Deutschlands hohem Norden. Auf einem nächtlichen Bootsausflug der Firma Marex, der weltweit führenden Firma beim Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee, wird der Jurist Sven Adam (Andreas Patton, 57) spektakulär erschossen. Seine Leiche kippt über Bord und verschwindet im Meer. Doch der Mann scheint seinen Tod geahnt zu haben. Vieles konnte er noch vorbereiten.

Auf der Suche nach der Leiche, dem Täter und der Wahrheit trifft Kommissar Borowski auf viele faszinierende Frauen wie Adams Ehefrau Marte (Nicolette Krebitz, 47), Firmenchefin Sylvana Vegener (Karoline Eichhorn, 54) und Dr. Amali Saunders (Florence Kasumba, 43) aus Südafrika. Seine Assistentin Sarah Brandt zieht es derweil eher nach Down Under – zumindest skypetechnisch.

Lohnt sich das Einschalten?

Jein. Frank Schätzing (63) ist ein begnadeter Autor und vielleicht hätte er besser das Drehbuch durcharbeiten als lässige Statements abgeben sollen, denn die genial und schlüssig verbundene Handlung aus seinen Werken kann dieser Krimi nicht aufweisen. Zu konstruiert sind zum Beispiel die Einbindung von Brandners chronischer Erkrankung und die offenbar überwindbare Klaustrophobie des Kommissars – von der Auflösung des Falls ganz zu schweigen.

Wunsch-Wiederholungen zum 50-jährigen Jubiläum

Die zur Wahl gestellten Krimifolgen – ohne die bereits gezeigten Filme – stehen nach der Ausstrahlung am Sonntag erneut im Voting bereit. Abgestimmt werden kann ausschließlich online. Die Wunsch-„Tatort“-Wiederholungen laufen im Rahmen der Sommerpause noch bis 30. August immer sonntags. Die erste neue Erstausstrahlung steht für den 6. September an. Gezeigt wird dann der Austro-Krimi „Pumpen“.

(ili/spot)