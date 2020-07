Freitag, 24. Juli 2020 12:26 Uhr

Wunsch-Krimi: Am Sonntag läuft der „Tatort: Der treue Roy“

Das Voting-Ergebnis für die Krimi-Wiederholung am Sonntag steht fest. Die Zuschauer haben "Tatort: Der treue Roy" ins Programm gewählt.

Die Zuschauer haben gewählt und die nächste Entscheidung ist gefallen: Am Sonntag (26. Juli, 20:15 Uhr) dürfen sich „Tatort„-Fans erneut auf ein Wiedersehen mit Kira Dorn (Nora Tschirner, 39) und Lessing (Christian Ulmen, 44) freuen. Im Rahmen der Sonntagskrimi-Sommerpause zeigt das Erste die Wiederholung des Wunsch-Films „Tatort: Der treue Roy“ (2016).

Die Krimihandlung

Dorn und Lessing werden ins Stahlwerk gerufen – die Mitarbeiter haben eine Leiche in der Holzofenschlacke entdeckt. Bei dem Toten handelt es sich um Roy Weischlitz (Florian Lukas), wie die Untersuchungen ergeben. Das Überwachungsvideo zeigt schnell: Hier handelt es sich um Mord, aber es liefert keinen Täter. Die Kommissare hören sich in Weischlitz‘ Umfeld um und kommen einem Geschwisterkrieg auf die Spur.

Aber das allein wäre ja zu leicht: Da gibt es noch Weischlitz‘ ehemaligen Freund Karsten (Thomas Wodianka), der durch ihn ein Bein verloren hat. Außerdem spielen dessen Kumpel Frank (Sebastian Hülk) und vor allem eine tschechisch-sächsische Prostituierte eine wesentliche Rolle. Und dann soll Weischlitz auch noch der Täter früherer Verbrechen gewesen sein und vor Jahren drei Frauen aufgeschlitzt haben…

Lohnt sich das Einschalten?

Der dritte Fall des Ermittlerteams ist zugleich der dritte Fall aus der Feder von Murmel Clausen und Andreas Pflüger. Ihre Handschrift ist unverkennbar. In gewohnter Manier hauen die Kommissare einen trockenen Spruch nach dem anderen heraus. Der teils ziemlich schwarze Humor sitzt auf jeden Fall. Und die Darbietung der Kommissare tut das ebenfalls – zum Glück.

Denn trotz allem reicht die Harmonie des Tschirner-Ulmen-Gespanns kaum aus, um diesen „Tatort“ wirklich zu retten. Die Handlung wirkt stellenweise konfus, immer wieder wird der Zuschauer vor skurrile Wendungen gestellt und am Ende… Gute Frage. Am Ende bleibt er recht verloren zurück, so viel darf verraten werden. Für Fans von Nora Tschirner und Christian Ulmen dürfte „Der treue Roy“ unterhaltsam sein, allen anderen droht jedoch eine Enttäuschung.

Wunsch-Wiederholungen zum 50-jährigen Jubiläum

Die zur Wahl gestellten Krimifolgen – ohne die bereits gezeigten Filme – stehen nach der Ausstrahlung am Sonntag erneut im Voting bereit. Abgestimmt werden kann ausschließlich online. Die Wunsch-„Tatort“-Wiederholungen laufen im Rahmen der Sommerpause noch bis 30. August immer sonntags. Die erste neue Erstausstrahlung steht für den 6. September an.

