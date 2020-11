23.11.2020 12:14 Uhr

WWE: Der letzte Gang des Undertaker

Mark Calaway alias The Undertaker hat sich selbst zur letzten Ruhe gelegt: Mit einer spektakulären Abschiedszeremonie hat sich die Wrestling-Legende im ThunderDome inmitten von Kollegen und seinem verstorbenen Manger die letzte Ehre erwiesen.

Auf den Tag genau drei Jahrzehnte nach seinem Einstand hat Mark Calaway (55) alias The Undertaker in der Nacht zum Montag seinen allerletzten Auftritt hingelegt. Das „Final Farewell“ der WWE-Legende im ThunderDome begann mit zahlreichen Weggefährten. Unter anderem Kevin Nash (61), Shawn Michaels (55) und Ric Flair (71) würdigten The Undertaker, indem sie alle im Ring zusammen kamen, um ein Tribut-Video auf die Wrestling-Legende zu sehen. Auch WWE-Boss Vince McMahon (75) hielt eine Ansprache auf den Undertaker und sein Vermächtnis, das „die Zeit überdauern“ werde.

Schließlich legte die Kunstfigur selbst ihren letzten Auftritt hin, für den seit Wochen Werbung gemacht wurde. „Für 30 lange Jahre habe ich diesen langsamen Gang zum Ring bestritten und habe immer und immer wieder Konkurrenten zur Ruhe gebettet. Doch nun ist meine Zeit gekommen. Meine Zeit ist gekommen, um den Undertaker in Frieden ruhen zu lassen“, so seine letzten Worte.

Der größten Gänsehautmoment aber kam zum Schluss: Knieend lauschte Calaway zehn Glockenschläge, bevor sein 2013 verstorbener Manager Paul Bearer per Hologramm wieder auferstand und die legendäre Urne des Undertakers in die Luft hielt.

(mia/spot)