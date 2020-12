09.12.2020 18:20 Uhr

Xenia Prinzessin von Sachsen über die neue Trash-Show „Couple Challenge“

Heute Nacht ist die neue TVNOW-Sendung "Couple Challenge" gestartet und mit dabei sind sieben mehr oder weniger bekannte Paarungen aus echten Pärchen und Freunden, die alle scharf sind auf die 100.000 Euro Preisgeld.

Und wenn DSDS-Zweiter Daniele Negroni der bekannteste Teilnehmer ist, sagt das schon viel über die übrigen Kandidaten aus. Mit dabei ist aber auch eine echte Prinzessin und zwar Xenia von Sachsen mit ihrer Busen-Freundin Melody Haase. Die kennt man von DSDS und ihrer Affinität zu Schönheits-Eingriffen. Da kann man die 100.000 Euro sicher gebrauchen.

Trash oder Spielshow?

Doch vorerst müssen sich die Kandidaten durch diverse Challenges Kämpfen. Klingt wie das Dschungelcamp oder das „Sommerhaus der Stars“ und das ist es auch, wie Xenia Prinzessin von Sachsen im Interview mit klatsch-tratsch.de erzählt:

„Die Couple Challenge beinhaltet alles, was wir in den letzten Jahren in jeglichen Formaten gesehen haben, komprimiert in einem Reality-Schlag ins Gesicht. Es gibt Elemente aus „Big Brother“ oder „Sommerhaus der Stars“ in einer Show. Ich muss sagen ich liebe Challenges und Herausforderungen. Dazu gehört auch, mit fremden Menschen zusammen leben. Wie man weiß, sind viele der Reality-Prominenten sehr anstrengend, ich zähle mich auch dazu.“

Über die 100.000 Euro Preisgeld

Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro, aber nur das Sieger-Paar wird das Geld mit nach Hause nehmen. Für Xenia ist es zwar ein Anreiz, aber nicht der Grund, um bei dieser Show mitzumachen.

Sie erklärt: „100.000 Euro sind ein Batzen Geld. Ich bin aber ein Mensch, ich denke nicht über Geld nach, wenn es noch nicht bei mir angekommen ist, deswegen mache ich mir da gar keinen Stress.“

Das ist Couple Challenge

Welche Beziehung kommt an ihre Grenzen? Beim neuen TVNOW-Original „CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ stellen sich ab 8. Dezember vier Pärchen- und drei Freunde-Teams für das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro der härtesten Herausforderung ihres Lebens. Gemeinsam erspielen sich die Teams in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Couple gewonnen werden kann. Dabei sind die Paare sowohl Teamkameraden und Mitbewohner als auch harte Konkurrenten.

Neben den harten Challenges, müssen die Paarungen, die nicht unterschiedlicher sein könnten, natürlich auch zusammen leben. Dass das nicht immer reibungslos verläuft, braucht hier wohl nicht erwähnt werden.

Galerie

Das sind die Paare

Marcel Dähne und Lisa Weinberger

Martin Angelo & Dominic Smith

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic

Anna Orlova und Tatiana Corrado Rahimkhan

Siria Campanozzi und Davide Tolone

Daniele Negroni und Laura Steinert

Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen

TVNOW zeigt insgesamt zehn Folgen von „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ ab dem 8. Dezember 2020 immer dienstags, los geht es mit einer Doppelfolge. RTL strahlt zudem die 1. Folge am 12. Dezember auf dem fiesen Sendeplatz um 01:50 Uhr und noch einmal am 13. Dezember um 00:00 Uhr aus.

Das Format ist eine Eigenentwicklung von RTL Studios für TVNOW.