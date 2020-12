19.12.2020 21:30 Uhr

X-mas 2020: Die 10 schönsten Weihnachtsbäume der Stars

Nur noch wenige Tage, dann ist Weihnachten! Die Stars haben ihre Weihnachtsbäume schon fleißig geschmückt: Das sind die 10 Schönsten.

Bald ist es soweit: Weihnachten steht vor der Tür! Da fangen natürlich auch die Promis schon rechtzeitig an ihre Weihnachtsbäume zu schmücken. Wir zeigen dir worunter die Stars und Sternchen bald ihre Weihnachtsgeschenke auspacken dürfen.

Von Deutschland in die ganze Welt

Heutzutage weiß wohl jeder Weihnachts-Liebhaber, dass in den letzten Tagen des Jahres ein mit schönen Ornamenten, Kugeln und Lichterketten geschmückter Baum aufgestellt wird. Was viele allerdings nicht wissen ist, dass der geschmückte Weihnachtsbaum zuerst im deutschsprachigen Raum zur Tradition wurde. Inzwischen hat sich der Brauch fast auf der ganzen Welt durchgesetzt – Zum Glück!

Die Stars geben sich besonders viel Mühe

So können wir jedes Jahr die schönen Tannenbäume der Promis aus aller Welt, auf Instagram, Facebook und Co. bewundern. Diese geben sich dafür natürlich auch besonders Mühe – Hauptsache extra groß, extra bunt oder extra voll behangen muss es sein. Besonders kreative Promis machen es wie Katy Perry und schlüpfen doch glatt einfach mal selbst in die Rolle des Weihnachtsbaums, samt Kugeln, Lametta und Geschenken…

Katy Perry

Galerie

Farina Opoku

Justin und Hailey Bieber

Kylie Jenner

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Jane Fonda

Oliver Pocher

Mariah Carey

Jessica Paszka und Johannes Haller

Martha Stewart

(AK)