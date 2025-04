Stars Yasmin Le Bon: Wegen Modeljobs leidet sie an Rückenschmerzen

Yasmin Le Bon - 2019 - The Royal Academy of Arts Summer Party - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 16:00 Uhr

Yasmin Le Bons jahrelange Modeltätigkeit hat ihr lähmende Rückenschmerzen beschert.

Die 60-jährige Schönheit hat ihren Körper während ihrer Blütezeit in den 1980er-Jahren bei Fotoshootings an ihre Grenzen gebracht und ihre Bemühungen haben damals ihren Tribut von ihrer Gesundheit gefordert.

Yasmin erzählte jetzt dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Du machst nicht das, was ich beruflich gemacht habe, und zahlst nicht irgendwann den Preis. Als ich in den Achtzigern viel gearbeitet habe, habe ich den ganzen Tag damit verbracht, Ballettsprünge über ein Set zu machen, wie Zebedee in Stiletto-High-Heels auf Beton. Niemand macht das, weil das verrückt ist, aber ich habe es getan.“ Dieser Einsatz für ihre Karriere hat allerdings seinen Tribut gefordert, denn schon früher und auch heute noch leidet Le Bon an so starken Rückenschmerzen, dass sie kaum gehen kann. „Ich fühle mit jedem, der Rückenschmerzen hatte oder durchmacht. Ich denke, es ist auch eine mentale Sache, die Tatsache zu verarbeiten, dass man vielleicht mit einem gewissen Schmerz leben muss.“ Das Model hat sich mittlerweile an diese Einschränkung gewöhnt und gelernt, mit dem Schmerz zu leben; sagt allerdings: „Das kannst das. Du musst nur die Art und Weise ändern, wie du alles machst.“

Zusätzlich zu ihren Rückenproblemen hat Yasmin auch „tiefe, dunkle Wechseljahre“ hinter sich, aber sie schaffte es, die schlechte Laune, die sie mit sich brachten, zu bekämpfen, indem sie ihre Garderobe wechselte. Sie erklärte: „Ich habe eine große Veränderung durchgemacht, in der ich lange Zeit aufgehört habe, Schwarz zu tragen. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Stimmung brauchte, um wach zu sein. Ich glaube, durch die Wechseljahre brauchte ich wirklich Farbe in meinem Leben. Das klingt verrückt und es klingt oberflächlich, aber es ist eine lustige Sache. Schwarz fing an, mich runterzuziehen.“