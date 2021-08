Yeliz Koc: Babyname steht fest – Skepsis beim werdenden Vater

Yeliz Koc: Babyname steht fest

18.08.2021 19:43 Uhr

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht sind demnächst bekanntlich zu dritt. Im Herbst steht die Geburt der ersten gemeinsamen Tochter an. Um den Namen ranken sich aktuell die wildesten Gerüchte, nun sorgt die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin zumindest für etwas Klarheit.

Die Vorbereitungen zur Geburt laufen aktuell auf Hochtouren, Bald-Mama Yeliz Koc (27) biegt auf die Schwangerschafts-Zielgerade ein. Bloß gut, dass sich die werdenden Eltern keine Gedanken mehr über den Namen für die Kleine machen müssen. Ja, richtig gehört! Denn der steht inzwischen fest.

Für vollständige Auflösung wollte der Realitystar zwar noch nicht sorgen, aber ihre Fans bekamen erste Anhaltspunkte.

Yeliz und Jimi setzen auf einen Doppelnamen fürs Baby

Klar war bislang für das Paar: Es wird ein außergewöhnlicher Doppelname. Eben ganz im Stile von Jimi Blue (29) oder Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31). Viel mehr war bislang nicht bekannt. Unter einer Instagram-Story verriet Yeliz auf die Frage eines Fans jetzt erste Details. „Der erste Name kam mir während ich einen Film geschaut hatte (Name der Hauptrolle), den zweiten habe ich aus dem Internet (Herkunft hatte ich bewusst gegoogelt).“

Selana-Ece oder Selma-Ediz?

Ein weiteres wichtiges Detail könnte die Influencerin bereits Anfang Juli verraten haben. Im siebten Schwangerschaftsmonat postete Koc ein Bikini-Bild mit dem Text: „Mommy can’t wait to meet you #SE.“ Was „S“ und „E“ bedeuten könnte? Immerhin wissen wir: Mit „S“ könnte der Hauptcharakter eines Films beginnen, „E“ kommt aus dem Internet und hier spielt die Herkunft eine Rolle…Grund und Futter genug für uns, erste Spekulationen (natürlich völlig frei assoziiert!) zu wagen:

Sind damit etwa die türkischen Wurzeln von Yeliz gemeint? Oder tappen wir völlig im Dunkeln?

Jedenfalls haben wir uns Gedanken gemacht, wie denn Baby Koc heißen könnte.

Sissi-Elif (übersetzt: „schlankes, großgewachsenes Mädchen“) Selana-Ece (übersetzt: „Königin, Herrscherin“) Selma-Ediz (übersetzt: „wertvoll, erhaben“) Sheila-Eldem (übersetzt: „Harmonie“) Sophie-Elsa (ist einfach gerade mega angesagt)

Welcher Name gefällt euch am besten? Macht mit bei unserer Umfrage am Ende des Artikels.

Zunächst Skepsis bei Papa Jimi

Ob wir richtig liegen – oder völlig daneben. So viel Steht fest: Der Namensvorschlag Von Mama Yeliz ist nicht von Beginn an auf offene Ohren beim werdenden Papa gestoßen. Auf die Frage, ob der Schauspieler mit beiden Namen sofort einverstanden war, gab Yeliz zu: „Mit dem Ersten direkt, der Zweite hat ein paar Wochen gedauert.“ Umso besser, dass nun auch in dieser Frage Einigkeit herrscht.

Überhaupt scheinen sich die Wogen beim Promi-Pärchen inzwischen wieder geglättet zu haben. Machten in den vergangenen Wochen noch wilde Trennungsgerüchte die Runde, entspannten beide vor der Ankunft ihrer Tochter auf der Sonneninsel Mallorca. Traute Zweisamkeit bei den zukünftigen Eltern!

Yeliz Koc: Ich packe meinen Koffer…

Und das ist auch gut so. Denn die nächste Zeit dürfte ohnehin stressig genug werden. Yeliz bereitet sich aktuell bereits auf den baldigen Aufenthalt im Krankenhaus vor. Was man dafür alles braucht? Das wollte sie von ihren Fans in einer Insta-Fragerunde wissen. Die Antworten waren zahlreich, auch wenn sich die Hannoveranerin am nächsten Tag nur noch lückenhaft erinnern konnte.

„Kuschelsocken, Snacks, eine Rolle Toilettenpapier, Kaugummi. Bei jeder Nachricht, die ich gelesen habe, habe ich gedacht ‚Ja, das ist logisch, packe ich auf jeden Fall ein!‘ – und jetzt stehe ich vor dem Koffer und weiß nicht mehr, was es war“, beichtet sie. Vielleicht können da noch ihr Freund und Hündin Luna helfen… (TP)

