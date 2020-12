10.12.2020 21:00 Uhr

Yeliz Koc: Deshalb wusste sie, dass Jimi Blue Ochsenknecht der Richtige ist

Erst hielten sich Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht sehr bedeckt über ihre Liebe. In letzter Zeit plaudern sie aber immer mehr aus dem Nähkästchen. Jetzt verrät Yeliz, wieso Jimi der Richtige ist...

Vor knapp vier Monaten teilen Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) ihr Liebes-Glück mit der Öffentlichkeit und beziehen auch nur wenige Monate später ihr gemeinsames Liebesnest. Jetzt verrät die Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin woran sie so schnell gemerkt hat, dass Jimi Blue der Richtige für sie ist…

Daran hat sie gemerkt das Jimi Blue der Richtige ist

In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal kommen natürlich auch viele Fragen zur Beziehung mit dem 28-Jährigen. Unter anderem verrät Yeliz, woran sie gemerkt hat, dass es mit Jimi Blue passt: „Ich habe auf den Umgang mit anderen Menschen geachtet, wie er sich verhält. Habe bei Gesprächen mit seinen Jungs zugehört und daran festgestellt, dass er und sein Umkreis gute Männer sind. Und natürlich, ob er Interesse zeigt und das hat er. So kannte ich es vorher gar nicht. Also, das, was ich mir immer gewünscht habe, hat er mir gezeigt oder gemacht.“

Ist Yeliz eifersüchtig?

Yeliz Follower interessieren sich allerdings nicht nur für die guten Seiten der Beziehung, sondern Fragen die 27-Jährige auch, ob sie eifersüchtig ist. Diese Frage ist nämlich nicht unberechtigt, da Jimi Blue als Schauspieler schon das ein oder andere Mal andere Frauen küssen musste. „Für mich ist es nicht komisch, sowas zu sehen. Wenn es jetzt aktuell dazu kommen würde für einen Film, hätte ich damit wahrscheinlich auch kein Problem, weil ich bei ihm einfach so ein gutes Gefühl habe“, erklärt Yeliz ihren Fans.

So haben sich die beiden kennengelernt

Es ist nicht das erste Mal, dass Yeliz aus dem Nähkästchen plaudert. Erst vor kurzem hat sie verraten, wie sich die beiden Turteltauben kennengelernt haben. „Wir waren beide mit Freunden auf einer Veranstaltung. Da die Jungs auch getrunken haben, von daher meinten meine Mädels, dass ich auch was trinken soll. Nach ein paar Gläsern waren Jimi und ich gut drauf und haben ‚Der Boden ist Lava‘ gespielt. Anschließend sind wir noch in einen Club“, erzählt die Ex von Johannes Haller.

Galerie

Familienplanung steht im Raum

Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Laut einem Insta-Post der Influencerin sind Yeliz und Jimi sogar schon bereit für ein gemeinsames Baby. Anstatt einen Gang zurückzuschalten, preschen Yeliz und ihr Jimi also weiter mit Volldampf voraus. Seine jüngere Schwester Cheyenne (20) erwartet derzeit immerhin ebenfalls ihr erstes Baby.

(AK)