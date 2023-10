Stars Yeliz Koc: Ihr Ex wollte zu ‚Prominent getrennt‘

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2023, 10:00 Uhr

Wie die Influencerin verrät, wollte ihr Ex-Freund mit ihr zu dem TV-Format für verflossene Promi-Paare.

Yeliz Koc enthüllt, das ihr Ex Jannik Kontalis bei ‚Prominent getrennt‘ teilnehmen wollte.

Die beiden Reality-TV-Stars lernten sich Anfang des Jahres in einer Datingshow kennen. Bei ‚Make Love, Fake Love‘ suchte die Influencerin nach der große Liebe – und schien tatsächlich in dem 27-Jährige fündig geworden zu sein. Doch nach wenigen Monaten war wieder alles aus zwischen den prominenten Turteltauben.

Seit kurzem ist bekannt, dass Yeliz dieses Jahr bei ‚Promi Big Brother‘ mitmacht. Wie die Ex-Bachelor-Kandidatin nun auf Instagram verrät, wollte ihr Ex sie aber zur Teilnahme an einer ganz anderen TV-Show überreden. Die Rede ist von dem Reality-Format ‚Prominent getrennt‘. Bei einer Frage-Antwort-Runde wollte ein Fan von der 29-Jährigen wissen, ob sie mit Jannik in der Sendung zu sehen sein werde. Daraufhin erklärte sie: „Er hat mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich bei ‚Promi Big Brother‘ bin und habe ihm gesagt, dass ich keine Zeit habe.“

Außerdem fühle sich Yeliz noch nicht bereit dazu, zusammen mit Jannik in der Show aufzutreten. „Dieses Jahr wäre es wahrscheinlich auch zu früh gewesen, wegen der ganzen Emotionen“, räumte sie ein.