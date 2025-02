Stars Yeliz Koc: So reagiert sie auf den TikTok-Zoff von Jannik Kontalis und Gerda Lewis

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 14:00 Uhr

Die Dschungelcamp-Kandidatin verrät, was sie vom Streit ihres Partners mit seiner Ex-Freundin denkt.

Yeliz Koc äußert sich zum Streit von Jannik Kontalis und Gerda Lewis.

Die Reality-TV-Darstellerin gab Anfang Januar ihr Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Partner bekannt. Der ‚Make Love, Fake Love‘-Sieger drückte Yeliz von Deutschland aus die Daumen, während sie im Dschungelcamp war.

Vor wenigen Tagen lieferte sich Jannik einen heftigen Schlagabtausch mit seiner Ex-Freundin Gerda Lewis. Die ehemalige ‚Bachelorette‘ hatte auf TikTok ein altes Video gepostet, in dem sie noch mit dem Reality-Star zusammen war und ihn „Schatz“ nannte.

Jannik zeigte sich wenig erfreut und warf Gerda vor, noch an ihrer Beziehung zu hängen. „Kannst du damit aufhören? Es ist einfach unfassbar respektlos und unnötig, so etwas zu posten, wenn ich in einer Beziehung bin“, wetterte er.

Gegenüber RTL nimmt Yeliz nun zu dem Online-Zoff Stellung. „Ich habe nicht mit ihm geschimpft, dass er da jetzt irgendwie kommentiert hat. Manchmal muss man einfach etwas loswerden“, erklärt sie. Die Influencerin verstehe Janniks Frust, nimmt das Video aber gelassen. „Mich hat es jetzt nicht gestört, dass die sich da im Video irgendwie Schatz genannt haben. Ich glaube, ihn hat es mehr gestört, als mich“, stellt sie klar.

Tatsächlich interessiere sie die ganze Sache nicht besonders: „Wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade ganz andere Sachen im Kopf als Gerda oder irgendein Video, das sie gepostet hat.“ Allerdings könne sich Yeliz gut vorstellen, dass die 32-Jährige „noch etwas an ihm hängt, weil Jannik ist ja auch ein guter Kerl“. Die Ex-‚Bachelor‘-Kandidatin fügt hinzu: „Sonst wäre ich ja jetzt auch nicht wieder mit ihm eine Beziehung eingegangen.“