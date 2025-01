Liebes-Comeback vor dem Dschungelcamp Yeliz Koc und Jannik Kontalis sind wieder ein Paar

Jannik Kontalis und Yeliz Koc waren bereits 2023 ein Paar. (dam/spot)

SpotOn News | 06.01.2025, 10:46 Uhr

Zuletzt sorgten Yeliz Koc und ihr Ex Jannik Kontalis für einige Spekulationen - nun ist es offiziell: Die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin und ihr Verflossener sind wieder ein Paar.

Kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp lässt Yeliz Koc (31) die Liebesbombe platzen: Der Realitystar und sein On-off-Partner Jannik Kontalis (28) haben wieder zueinandergefunden. Das verrieten die beiden in einem Interview mit RTL: "Wir können das Geheimnis lüften: Wir sind wieder ein Paar!", verkündete Kontalis im Gespräch mit dem Sender.

Koc und Kontalis scheinen sich sicher zu sein, dass ihre Beziehung dieses Mal halten wird. "Wir haben halt die gleichen Vorstellungen vom Leben und von der Zukunft", so Koc. Auch zu ihrer Tochter Snow (3), die die einstige "Promi Big Brother"-Gewinnerin mit dem Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) teilt, habe Kontalis ein enges Verhältnis. "Er hat ja alles gemacht, als wäre es sein Kind. Das kann auch nicht jeder", schwärmte Koc. Über die Themen wie Hochzeit und gemeinsamer Nachwuchs hätten die beiden ebenso bereits geredet.

Er hat erst eine Trennung hinter sich

Trotz eineinhalb Jahren Trennung sei die Anziehung zueinander stets da gewesen, wie sie ebenfalls betonen. "Unsere Beziehung war nie schlecht. Ich wusste eigentlich immer, dass Janniks Herz mir gehört!", stellte Koc klar. Und auch ihr Partner gab zu: "Ich hab' schon oft an Yeliz gedacht. Gerade, weil unsere Beziehung so intensiv war."

Erst im November vergangenen Jahres trennte sich Kontalis' Freundin Gerda Lewis (32), mit der er rund ein Jahr zusammen war. Die genauen Hintergründe zum Liebes-Aus sind öffentlich nicht bekannt. Kontalis konnte sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern: Er war aufgrund von Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Prominent getrennt" (seit 2022, auf RTL+) gemeinsam mit Koc in Südafrika. Kurz darauf wurden erste Spekulationen um ein Liebes-Comeback mit dieser laut.

Sie lernten sich im TV kennen

Koc und Kontalis standen nicht das erste Mal gemeinsam vor der Kamera: Kennengelernt hatten sie sich in der ersten Staffel von "Make Love, Fake Love" (seit 2022, auf RTL+), in der Koc ihren Partner zum Gewinner wählte. Nach dem Dating-Format wurden die beiden ein Paar, trennten sich jedoch im April 2023 das erste Mal. Nach nur wenigen Tagen schienen die Wogen wieder geglättet zu sein, Koc und Kontalis wagten einen weiteren Beziehungsversuch. Etwa zwei Monate später folgte die endgültige Trennung. Während Kontalis danach mit Lewis liiert war, suchte Koc bei "Love Island VIP" (2024, auf RTL Zwei) die große Liebe, jedoch erfolglos.

In wenigen Wochen wird die Beziehung auf eine neue Probe gestellt: Koc gehört zum diesjährigen Cast von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (seit 2004, auf RTL). "Es wird natürlich nicht einfach sein, gerade wenn man frisch zusammen ist… Man möchte ja am liebsten 24 Stunden zusammen die Zeit verbringen", gestand Koc gegenüber RTL. Dennoch freue sich die 31-Jährige auf ihre Reise nach Down Under.