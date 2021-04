Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht ziehen nach Hannover

29.04.2021 08:43 Uhr

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht ziehen aus Berlin weg.

Der 29-jährige Sohn von Uwe Ochsenknecht hat in einem Instagram-Post vor einigen Monaten überraschend bekannt gegeben, dass er demnächst Vater werden wird.

Yeliz und Jimi Blue sind sehr glücklich

Neben ein Foto von zwei Mickey Mouse-Rasseln in den Farben Babyblau und Babyrosa sowie einem positiven Schwangerschaftstest schrieb der ‚Wilde Kerle‘-Darsteller: „Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich. Yeliz geht es soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen.“ Jetzt – kurz bevor es losgeht, wollen die beiden wieder umziehen.

Die neue Wohnung war nicht die richtige

Zwar hatten sich yeliz koc und Jimi Blue Ochsenknecht erst kürzlich eine gemeinsame Wohnung in Berlin gesucht, doch der richtige Ort scheint es für die beiden nicht zu sein. „Es geht zurück nach Hannover“, verkündete Yeliz jetzt in einer Instagram-Story. „Ich bin – ehrlich gesagt – kein Fan. Ich find’s aber schöner, wenn ich meine Familie bei mir habe, vor allem für die ersten paar Jahre. Ich möchte auch, dass meine Mutter so viel wie möglich von ihrem Enkelkind mitbekommt“, erklärt sie.

Doch für ewig soll Hannover nicht sein: „Das ist jetzt nur für die nächsten paar Jahre, danach wollen wir auch wieder zurück nach Berlin auf jeden Fall. […] Und dann aber auch nur ein Haus in Berlin.“ (Bang/KT)