Zu Ehren der Baby Loss Awareness Week Prinzessin Kate sendet persönliche Worte an trauernde Eltern Mit einer einfachen, aber bedeutungsvollen Geste hat sich Prinzessin Kate an der jährlichen britischen Baby Loss Awareness Week beteiligt. Mit einem Post in den sozialen Medien schickte sie Kraft und Hoffnung an betroffene Familien.