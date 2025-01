Finale Staffel „You – Du wirst mich lieben“: Joe mordet im April ein letztes Mal

Hat Joe schon neue Opfer im Visier? (lau/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 16:34 Uhr

Das Startdatum für die finale Staffel der blutigen Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben" steht fest. Seine mörderischen Obsessionen wird Penn Badgleys Joe Goldberg ein letztes Mal im April ausleben.

Die grausame Mordserie von Stalker-Killer Joe Goldberg (Penn Badgley, 38) wird in diesem Jahr ein Ende finden. Mit der bevorstehenden fünften Staffel endet die makabere Netflix-Show "You – Du wirst mich lieben". Ein Teaser-Trailer zu Staffel fünf verrät das Startdatum für Joes Rückkehr: Am 24. April sucht sich der Psychopath auf Netflix neue Opfer.

Video News

"Du warst die ganze Zeit dabei"

Viele Details zur Story werden in dem Netflix-Vorschauvideo nicht enthüllt. Stalker Joe hält sich wieder in New York auf. Jener Metropole, in der er einst, in Staffel eins, eine mörderische Obsession für seine geliebte Guinevere (Elizabeth Lail, 32) entwickelt hatte und in der Folge versuchte, die Kontrolle über ihr Liebesleben und Leben zu übernehmen.

Darstellerin Lail ist in dem Teaser ebenso zu sehen wie andere Opfer Joes, etwa die von "Spuk in Hill House"-Star Victoria Pedretti (29) gespielte Love, die sich am Ende von Staffel zwei bekanntermaßen ebenfalls als Mörderin entpuppt hatte. Auch der Buchladen, in dem Joe in Staffel eins arbeitete, sowie sein verstörender Menschenkäfig werden prominent in Szene gesetzt.

Netflix ändert Release-Strategie für Staffel fünf

"Es gibt eine Konstante, die stets für mich dagewesen ist. Das bist du. Du. Du warst die ganze Zeit dabei und wirst bei mir sein bis zum Ende", sagt die Hauptfigur verschwörerisch und möglicherweise an die Adresse des Publikums gerichtet im Vorschauvideo.

Nachdem Staffel vier Anfang 2023 noch in zwei Teilen veröffentlicht worden war, scheint der Streamingdienst Netflix die finalen zehn Episoden von "You – Du wirst mich lieben" Ende April wieder am Stück zu zeigen.

Das Personal hinter den Kulissen ändert sich für die kommenden, abschließenden Folgen. Die bisherigen ausführenden Produzenten Michael Foley und Justin Lo übernehmen als Showrunner von Serienschöpferin Sera Gamble (41).