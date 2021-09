„You – Du wirst mich lieben“-Trailer: Ein neues Opfer für Joe Goldberg

"You - Du wirst mich lieben": Joe und Love haben ihre Nachbarin Natalie im Auge. (eee/spot)

17.09.2021 21:17 Uhr

Der Stalking-Psychothriller "You - Du wirst mich lieben" geht in die dritte Staffel. Netflix hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der spannende, blutige und dramatische Folgen verspricht.

Lange haben Netflix-Fans neue Folgen mit Penn Badgley (34) alias Joe Goldberg herbeigesehnt. Jetzt steht fest: Das Warten hat schon bald ein Ende. Der Streamingdienst hat am Freitag (17. September) den neuen Trailer zur dritten Staffel „You – Du wirst mit lieben“ veröffentlicht. Der circa zweieinhalbminütige Clip zeigt, dass Joe erneut seinem Stalking-Wahn verfällt, der ihn zu einem neuen Opfer führt.

Achtung, Spoiler!

Ehe es jedoch dazu kommt, werden Joe und Love (Victoria Pedretti, 26) zunächst Eltern ihres gemeinsamen Sohnes Henry, der das Leben der beiden fortan auf den Kopf stellen wird. „In all diesen Zeiten hatte ich noch nie so viel Angst wie jetzt“, sagt die Stimme von Joe direkt zu Beginn des Trailers, vermutlich auf seine neue Vaterrolle bezogen.

Doch der Familienalltag in einem kleinen Vorort scheint Geschichte zu sein, nachdem Joe einen Blick auf Nachbarin Natalie (Michaela McManus, 38) geworfen hat. Die Begegnung erweckt in Joe erneut den obsessiven Stalker. Love bekommt jedoch schnell von Joes heimlichen Machenschaften Wind. Es folgen dramatische Szenen samt Blutspritzern, in denen das Opfer selbst nicht zu erkennen ist. Am Ende begraben Joe und Love etwas in einem Wald, während Baby Henry im Kindersitz wartet.

Dritte Staffel startet am 15. Oktober

Ob es sich dabei womöglich um den Leichnam der schönen Natalie handelt, erfahren Serienjunkies schon kommenden Monat. Ab dem 15. Oktober ist die dritte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ auf Netflix verfügbar.