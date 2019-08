Youtube-Star Boram (6) hat 30 Mio. Abonnenten und scheffelt Millionen!

Donnerstag, 1. August 2019 21:55 Uhr

Sie ist gerade mal sechs Jahre alt hat aber schon 30 Millionen YouTube Abonnenten und ein eigenes Haus im Wert von 7 Millionen Euro in einer der nobelsten Gegenden von Seoul. Boram, ein süßes südkoreanischen Mädchen.

Boram ist erst sechs Jahre alt, hat aber jetzt schon so viel Vermögen wie andere Kinder ihres Alters wohl ihr ganzes Leben nicht verdienen werden. Während sich andere sechsjährige von ihrem Taschengeld Süßigkeiten kaufen, ist die kleine Asiatin schon Besitzerin einer sieben Millionen Euro schweren Villa. Das fünfstöckige Gebäude soll erst Mitte Juli in den Besitz des Mädchens übergegangen sein. Das berichtet die koreanische-Zeitung “The Korea Herald”.

Spielzeugtesterin

Und das in einer der edelsten Gegenden der südkoreanischen Millionen-Metropole Seoul, in Gangnam. (Psy hatte das Nobelviertel ja weltweit bekanntgemacht). Doch womit verdient sich ein Kind so viel Geld? Arbeiten darf sie ja schließlich noch nicht.

Die Antwort lautet YouTube. Da hat das Kind dort unfassbare rund 30 Millionen Abonnenten auf zwei verschiedenen Kanälen. Damit kann man ja bekanntermaßen heutzutage eine Menge Kohle machen.

Allerdings postet das Mädchen da keine Schmink-Tutorials. Auf dem einen Account testet Boram Spielzeuge. Das andere Profil beinhaltet Videos von Songs und zeigt wie die Kleine Attraktionen in einem Kindermuseum ausprobiert.

Kritik an Eltern

Auf dem am meisten geklickten Clip rutscht die sechsjährige eine Wasserrutsche herunter und springt in einen Pool. Das Ganze ist mit ziemlicher kitschiger Hintergrundmusik und mit “Peng”-Effekten hinterlegt. Der Sound erinnert somit an “Takeshi’s Castle” – typisch asiatisch eben.

Allerdings kassieren die Eltern dafür jede Menge Hate. Schließlich verkaufen sie ja quasi ihr eigenes Kind auf dem Video-Portal. Das sehen auch unzählige Südkoreaner so, weswegen die Eltern der YouTuberin schon vor zwei Jahren bei “Save the Children” gemeldet wurden. Die internationale Organisation setzt sich für Kinderrechte ein. Dabei geht es den Kritikern nicht nur um die Vermarktung der Tochter, sondern auch um den Inhalt der Videos. Auf einem spielt die sechsjährige sogar eine schwangere Frau. Borams Eltern lassen sich so einiges einfallen um mehr Klicks und somit mehr Geld zu generieren.

Sollte man sein Kind über YouTube vermarkten? Ja, ist doch eigentlich ganz süß Nein, das geht auf keinen Fall Abstimmen Ja, ist doch eigentlich ganz süß 0%, 0 votes Nein, das geht auf keinen Fall 0%, 0 votes View questions