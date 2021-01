25.01.2021 22:00 Uhr

Youtube-Star Hollywod Matze: Nach dem Tod von Enno ist jetzt Erna da!

Youtube-Star "Hollywood Matze" sorgte Anfang November 2020 mit seinem schwer berührenden Video anlässlich des Ablebens seines putzigen vierbeinigen Wegbegleiters für einen eher unfreiwilligen Hit im Netz.

586.000 sahen bislang den traurigen Clip „Enno ist nicht mehr da“ und einen heulenden Hamburger Hulk. Nun hat der 1,86m-Schrank, der im Gegensatz zu unzähligen anderen, gähnend langweiligen Bodybuilder-Posern das Netz mit seinen herzerwärmenden Geschichten berührt, eine neue frohe Botschaft: Erna ist da!

Am Sonntag stellte er die dreieinhalb Monate junge Dogge vor und innerhalb von 24 Stunden freuten sich weit über 195.000 über die neue Lady im 35qm-Zuhause des Youtube-Stars, der eigentlich Matthias Schneider heißt.

Erna ist Matze immer hinterhergerannt

klatsch-tratsch.de erzählte Matze mehr über seine Prinzessin, seine „ganz süße, kleine Hündin“, die erst seit Mitte Januar bei ihm ist. Die Eltern sind Mischlinge aus englischer und französischer Dogge. Mit den Haltern ist Matze befreundet. Die hatten sein Video zum plötzlichen Tod von Enno gesehen gesehen und ihn angerufen.

„Die wussten auch von mir, dass Enno gestorben ist und haben dann schon angekündigt, dass ihre bald werfen. Da habe ich gesagt: ‚Das ist zu früh‘. Dann war ich dort zu Besuch und die Erna war die letzte aus dem Wurf. Der Witz ist, von den Hundewelpen waren am Ende nur noch zwei oder drei da, die waren alle süß und knuffig. Und die Erna kam immer zu mir.“

„Vielleicht hat sie Enno geschickt?“

Als Hollywood-Matze in dem Haus des befreundeten Paares auf Toilette gegangen war ist sie ihm gefolgt, obwohl sie erst ein paar Wochen alt war. Und sie hing die ganze Zeit an seinem Rockzipfel. „Dann haben sie natürlich gefragt: ‚Willst du dir das nicht doch nochmal überlegen, Matze‘, und ich habe gesagt: ‚Das ist zu früh, wegen Enno.‘ Da war ich noch traurig, das bin ich auch immer noch, er fehlt mir. Aber die Erna kam mir die ganze Zeit hinterher und war so süß, und dann habe ich mir gedacht: Vielleicht hat Enno sie mir geschickt? “

Weiter verriet der Bodybuilder: „Und dann hab ich gesagt, dass ich den Enno immer noch vermisse. Die haben dann gesagt ‚Du musst dir einen neuen Hund holen, dann verdaust du das auch schneller. Der neue Hund kann Enno zwar nicht ersetzen, aber er lenkt dich ab und gibt dir ein neues Gefühl, und du bist ein Hundemensch!'“

Das große Kind im Manne

Wie man im neuen Video sieht, lässt die junge Hundedame den 46-Jährigen aufblühen und lachen. „Man hat eine neue Verantwortung, ich kann mit ihr trainieren, ihr neue Sachen beibringen, sie ist sehr wissbegierig. Es ist eine Herausforderung. Sie ist sehr süß und sie macht einfach viel Spaß. Ich weiß auch, dass sie mich sicherlich viele Nerven kosten wird, weil sie wahrscheinlich auch einige Schuhe und sowas kaputt machen wird, aber das gehört dazu. Aber wie ist das? Tieren und Kindern kann man nicht böse sein. Wichtig ist, dass sie daraus lernen. So wie ich, ich bin ja das große Kind im Manne.“

Längst ist Matze froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. „Ich bin gespannt wie groß sie wird – und das werden ja alle sehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie noch wächst, aber wir waren ja auch mal klein. Sie ist so süß, ich bin echt glücklich. Sie gibt mir so viel mehr als mancher Mensch.“