Youtube-Star JayJay Jackpot (32) ist tot

Instagram- und Youtubestar JayJay Jackpot ist tot. Janina-Dominique Buse, wie sie wirklich heißt, ist in der Nacht zum Dienstag im Alter von nur 32 Jahren gestorben.

Die berühmte Erklär-Blondine mit den vielen Sommersprossen hatte bei Youtube 262.000 Abonnenten und bei Instagram 111.000 Follower, war in den vergangenen Monaten Berichten zufolge wegen eines Herzfehlers immer wieder in medizinischer Behandlung.

Ihr Manager und Förderer Carlo Vista sagte dazu in einem Statement gegenüber RTL: „Nach langer schwerer Krankheit kam ihr Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen, und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten.“

Unheilbare Krankheit schon mit 12 diagnostiziert

Bereits im Alter von 12 Jahren war bei JayJay eine schwere, unheilbare Herzkrankheit diagnostiziert worden. Das war auch der Grund, dass sie in den letzten Jahren ihre Aktivitäten im Netz reduzieren musste.

JayJay Jackpot war Ende 2014 schlagartig mit teils hanebüchenden Erklär-Videos bei Facebook bekannt geworden, von denen man glaubte, die Blondine sei dümmer als die Polizei erlaubt. Als sie 2015 erstmals unsere Redaktion besuchte, erklärte sie über ihren rasanten Erfolg: „Weil ich alles weiß und super gut erklären kann und Fachwörters auch einfach erklären kann was das ist, damit es jeder versteht. Wo soll man denn sonst nachsehen, um es zu verstehen? Früher wars die Oma oder in so voll die dicken Büchers – die alles wußten“.

Weiter sagte die Spaßkanone: „Eigentlich lese ich keine Büchers – da sind viel zu viele Buchstaben drin. Vor ein paar Monaten aber habe ich aus Versehen ein gruseliges Buch gelesen. Ich musste das zu Ende lesen, weil das voll gruselig war.“