24.08.2020 20:18 Uhr

YouTube-Star Landon Clifford stirbt mit 19 Jahren

Große Trauer um YouTube-Star Landon Clifford. Der beliebte Youtuber ist mit nur 19 Jahren gestorben und hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. In den USA galten sie als Teenager-Vorzeigefamilie. Seine Frau Camryn (19) wurde mit nur 16 Jahren zum ersten Mal Mama und machte den damals ebenfalls minderjährigen Landon damit zum Vater.

Vor knapp drei Monaten bekam das junge Paar mit Delilah Rose ein weiteres Kind. Über das neue Schwesterchen habe sich Tochter Collette Briar (2) sehr gefreut, verrieten die beiden noch vor wenigen Wochen in den sozialen Netzwerken. Nun ist Landon Clifford tot.

Quelle: instagram.com

Landon Clifford wurde nicht mal 20

Die jungen Eheleute aus Texas ließen bei YouTube als „Cam&Fam“ ihre mehr als 1,28 Millionen Fans an ihrem Familienleben teilhaben. Ihre Follower waren quasi auf Schritt und Tritt dabei und immer bestens informiert über alles, was im Alltag der jungen Familie so vor sich ging.

Nun teilte Camryn die traurige Nachricht von Landons plötzlichem Tod. „Der 13. August 2020 war Landons letzter Tag als bester Vater und Ehemann“, kommentiert die junge Witwe einen Schnappschuss. Der zeigt den Youtuber in einem Krankenhausbett mit vielen Schläuche am Körper, er wird von einer Maschine beatmet.

Quelle: instagram.com

Seine Organe wurden gespendet

Die genaue Todesursache von Landon ist bisher noch nicht öffentlich bekannt, doch die wenigen Hintergrundinformationen, die an die Öffentlichkeit gesickert sind, machen betroffen. So lag Landon demnach sechs Tage im Koma, bevor er starb. Seine Organe wurden gespendet.

Aus der Organspende ihres Mannes scheint Camryn Kraft zu ziehen. Bei Instagram schreibt die schöne Blondine: „Er starb, um andere Leben zu retten.“ Dennoch breche ihr sein Tod das Herz. „Er war der beste Ehemann und Vater, den ich mir je hätte wünschen können. Es tut mir weh zu wissen, dass unsere Töchter ihren Vater nie wirklich kennenlernen können.“

Quelle: instagram.com

Seine Witwe ist verzweifelt

Die Verzweiflung lässt sich eindeutig aus den Zeilen von Cam herauslesen: „So sollten die Dinge nicht passieren. Er sollte seinen nächsten Geburtstag feiern. Er sollte seine Töchter zum Altar begleiten. Er sollte mit mir sterben, wenn wir alt sind.“

Cam und Landon hatten erst im letzten Jahr geheiratet. Nun muss sie sich schon – mit nur 19 Jahren – von ihrem Ehemann verabschieden und steht mit zwei kleinen Kindern alleine da. Ein hartes Schicksal.

Quelle: instagram.com

„Ich werde ihn vermissen“

Auch ihre Fans trauern mit ihr. So schreibt ein Fan: „Er wird geliebt! Sein Lächeln und die Art, wie er seine Mädchen geliebt hat, zeugt von seinem wahren Wesen. Ich werde ihn vermissen. Ich werde seinen Mädchen immer wieder sagen, wie sehr er sie geliebt hat.“

Ein anderer schreibt: „Es tut mir so leid, Cam. Ich werde nie all die guten Zeiten und Erinnerungen von uns allen und Landon vergessen. Die süßeste, witzigste, lustigste und entspannteste Person aller Zeiten. Ich bete, dass Gott dich durch eine so unerklärliche Zeit hindurch tröstet. Ich bin immer hier. Wir lieben dich.“