YouTube-Stars Bibi und Julian feiern Jubiläum

02.03.2021 13:45 Uhr

Die beiden Influencer Bibi und Julian Claßen gelten als das YouTube-Traumpaar schlechthin. Als Jugendliche verliebten sie sich und wurden gemeinsam erwachsen. Seit zwölf Jahren sind die Eltern von zwei Kindern nun schon ein Paar. Zum Jahrestag teilt der 27-Jährige einen zuckersüßen Familienschnappschuss plus Liebeserklärung.

Sie gehören zu den erfolgreichsten und berühmtesten YouTubern Deutschlands: Bianca „Bibi“ Claßen (28) und ihr Mann Julian Claßen (27). Bereits seit zwölf Jahren geht das Traumpaar gemeinsam durchs Leben. Jetzt feiern sie ihren Jahrestag. Anlässlich ihres Beziehungsjubiläums widmet der 27-Jährige seiner Frau rührende Worte in einem Instagram-Post.

Süßes Liebesgeständnis

Es begann mit einer romantischen Teenie-Liebe. Seitdem sie 15 und 16 Jahre alt sind, sind Bibi und Julian Claßen ein Paar. Verliebt sind die beiden auch heute noch wie am ersten Tag. Das beweist der 27-Jährige mit einem emotionalen Liebesgeständnis an seine Frau, inklusive Familienfoto. Darauf zu sehen sind die Turteltauben in einem Privatjet. Ihre beiden Kinder Lio (2) und Emily (1) sitzen auf ihrem Schoß. Das Paar küsst sich innig. „Heute sind wir 12 Jahre zusammen. Ich danke dir für die schönste Zeit meines Lebens und diese 2 wundervollen Kinder. Ich liebe dich!“, schreibt der stolze Vater zu seinem Instagram-Post.

Kollegen und Fans gratulieren

YouTube-Kollegen wie Simon Desue oder Alexander Koslowski gratulieren dem Paar unter Julians Post. „Genau so und nicht anders“, kommentiert Simon das süße Familienfoto. Das Bild hat bereits fast 400.000 Likes. Die 5,5 Millionen Fans des 27-Jährigen sind offensichtlich total begeistert von Julians Liebeserklärung. Ein User schreibt: „Ihr beide seid ein so tolles Team! Ihr könnt echt stolz auf eure zwei gemeinsamen Kindern sein. RESPEKT!“

Ein Haus als Jubiläumsgeschenk?

Bibis und Julian sind übrigens gerade in Spanien gelandet, wie der 27-Jährige selbst unter seinem Post schreibt. Der Grund ist der Kauf einer brandneuen Immobilie. Könnte das ihr Geschenk zum zwölfjährigen Jubiläum an sich selbst sein? In einem aktuellen YouTube-Video verrät das Pärchen stolz, dass sie sich mit ihrem Ferienhaus einen langersehnten Traum erfüllt haben. Aktuell ist ihr neuer Rückzugsort jedoch noch eine riesige Baustelle. Wie teuer die Immobilie gewesen ist, erzählen die beiden nicht. Nur so viel plaudert Bibi aus: die neue Bliebe soll ihr aktuelles Haus preislich übertreffen. Herzlichen Glückwunsch Bibi und Julian!

Galerie

So luxuriös leben sie in Deutschland

Wenn das stimmt, können wir uns auf eine dekadente Luxusimmobilie gefasst machen. Denn bereits ihre Familienvilla in Deutschland scheint mit einer Wohnfläche von 500 Quadratmetern nicht gerade günstig gewesen zu sein. Dass man als erfolgreicher Social-Media-Star eine Menge Geld verdienen kann, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Die zwei haben sich in zwölf Jahren eine beachtliche Karriere aufgebaut. Trotzdem stockt einem bei Bibis und Julians Roomtour durch ihre Villa kurz der Atmen. Auf drei Etagen teilt sich ihr schickes Luxusanwesen auf. Vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, ein eigenes Hallenbad und ein Fitnessstudio. Wer kann, der kann…

(TSK)