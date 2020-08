26.08.2020 07:51 Uhr

YouTuberin Maren Wolf ist Mutter geworden

YouTuberin Maren Wolf hat die frohe Botschaft an ihre Fangemeinde überbracht: In einer Instagram Story hat sie das erste Bild ihres Sohnes veröffentlicht.

YouTuber- und Influencer-Pärchen Maren und Tobias Wolf sind Eltern geworden. Das Paar teilte jeweils in einer Instagram Story ein Bild des Nachwuchses mit seinen Fans. „Wir haben es geschafft. Maren Wolf, du bist die Beste“, schrieb Tobias Wolf zu seinem Foto, auf dem sein Sohn friedlich auf seinem Bauch schläft. Maren Wolf veröffentlichte ebenfalls ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem sie ihr Baby in den Armen hält. Dazu schrieb sie den Namen ihres Sohnes: Lyan River.

Den Babynamen hatte Wolf bereits im März in einem Instagram-Post verraten. Am vergangenen Sonntag hatte sich die YouTuberin ins Krankenhaus begeben und seitdem ihre Follower über den Status der Geburt auf dem Laufenden gehalten. Der ausgerechnete Geburtstermin war der 14. August, das Paar musste also fast zwei Wochen länger auf seinen Sohn warten.

Quelle: instagram.com

