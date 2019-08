Yung Miami: Unbekannte schießen auf schwangere City Girls-Rapperin

Mittwoch, 7. August 2019 23:15 Uhr

Da ist sie noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen. City Girls-Rapperin Yung Miami (25) wurde am Dienstag in den frühem Morgenstunden von Unbekannten angeschossen.

Laut dem Nachrichtenportal „TMZ“ wurde die schwangere „Act Up“-Rapperin in der Nähe der Circle House Studios in ihrer Heimatstadt Miami angeschossen. Yung Miami befand sich nach Studioaufnahmen auf dem Heimweg als plötzlich Unbekannte aus einem Fahrzeug hinter ihr das Feuer auf ihren roten Mercedes G-Wagon eröffneten.

Quelle: twitter.com



Wie durch ein Wunder blieb sie unverletzt

Nach eigenen Angaben blieb die werdende Mutter unverletzt. Sichtlich geschockt erklärte die Rapperin der eingetroffenen Polizei, dass aus einem plötzlich auftauchenden Fahrzeug, dessen Lichter nicht eingeschaltet waren, Schüsse abgefeuert wurden.

Laut TMZ haben die Behörden die Ermittlungen aufgenommen, aber zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es noch keine Verdächtigen. Die Klatschpresse wie auch namenhafte HipHop-Blogs mutmaßen jetzt, was hinter dem Angriff stecken könnte. So erwähnt der Rap-Blog „Empressive“ die Tatsache, dass Rapper Kodak Black (22), der momentan im Gefängnis sitzt, vor wenigen Tagen einen Freestyle-Track aus dem Knast veröffentlichte, in dem er Yung Miami disst und über ihre Schwangerschaft herzieht.

Die City Girls-Rapperin hat sich übrigens auch zu Wort gemeldet und verkündet, dass es ihr und dem Baby gut gehe. Zudem bedankte sie sich bei den Fans für die Unterstützung und die Gebete.