Musik Yungblud: Gelangweilt von traditioneller Arbeit an Alben

Yungblud - Nordoff Robbins O2 Silver Clef Awards 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2023, 18:00 Uhr

Yungblud erzählte, dass er es langweilig findet, Alben zu veröffentlichen.

Nachdem er seine Karriere vor fast sechs Jahren mit drei erfolgreichen Alben begann, hat der englische Punkrocker jetzt genug davon, seine Musik auf traditionelle Weise aufzunehmen.

Der Künstler verriet gegenüber der ‚Daily Star‘-Zeitung: „Ich möchte kein weiteres Album auf die gleiche verdammte Art und Weise aufnehmen, wie ich meine letzten Alben gemacht habe, denn das Ding beim Erstellen eines Albums ist es, dass man es liefert und es dann sechs Monate später veröffentlicht und man dann emotional schon darüber hinweg ist. Im Moment fragt mich in der Musikbranche jeder nach etwas: ,Kauf mein Album, bring mich auf Platz 1, bring mich auf Platz 1, streame meinen Song, tanze auf TikTok herum. Das geht mir am Ar*** vorbei, mir ist langweilig.'“ Unterdessen leitete der 26-jährige Künstler, der mit bürgerlichem Namen Dominic Richard Harrison heißt, Anfang des Sommers mit der Single ‚Low Life‘ eine „neue Ära“ seiner Musik ein, wie er versprach. In einem Interview mit Cleveland erklärte Yungblud zuvor, seine Musik in Zukunft auf „unkonventionelle“ und „unorthodoxe“ Weise veröffentlichen zu wollen.