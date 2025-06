Musik Yungblud musste für sein neues Album in seine Heimat zurückkehren

Yungblud - Thunderbolts - European Première - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2025, 14:00 Uhr

Der 27-jährige Sänger wollte seine neuen Songs unbedingt in der Nähe seiner Familie aufnehmen.

Yungblud wollte sein neues Album unbedingt umgeben von seiner Familie aufnehmen.

Der 27-jährige Sänger produzierte seine Platte ‚Idols‘ im nordenglischen Leeds nur wenige Kilometer von seinem Elternhaus entfernt. Das Tonstudio in seine Heimat zu verlegen war dem Musiker ein besonderes Anliegen, da er für seine Aufnahmen Kontakt zu Menschen haben wollte, denen sein Ruhm und Erfolg egal sind. Im Gespräch mit der britischen Zeitung ‚The Sun‘ sagte Yungblud über seinen Arbeitsprozess: „Ich musste zurück in den Norden, zu meiner Familie. Denn wenn du mit deiner Familie ein Album schreibst, dann geht es nicht um Hits, dann geht es nicht ums Radio. Alles, was ich will, ist die Wahrheit da draußen zu haben. Meine Mutter sagt mir, wenn ich mich wie ein Idiot verhalte.“

Neben dem Einfluss seiner Angehörigen war dem ‚Hello Heaven, Hello‘-Interpreten außerdem wichtig, dass das Album „unverkennbar britisch“ klingen sollte. Yungblud erklärt weiter: „Ich liebe britische Musik, britische Kunst – ich bin so froh darüber, britisch zu sein. Ich finde, dass aktuell nicht genug britische Musik die britische Musikindustrie anführt, also wollte ich ein Album machen, dass unverkennbar britisch klingt.“ ‚Idols‘ ist Yungbluds vierte LP und der Nachfolger seines Charterfolgs ‚Weird!‘. Insgesamt arbeitete der Künstler vier Jahre an seinem neuesten Werk.