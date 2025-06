Musik Yungblud: Sein neues Album ‚Idols‘ ist ein ‚kompromissloses Abenteuer‘

Bang Showbiz | 20.06.2025, 16:00 Uhr

Yungblud erzählte, dass er „jedes einzelne Molekül Energie und Emotion“ in sein neues Album ‚Idols‘ gesteckt habe.

Der ‚Fleabag‘-Sänger hat das erste von zwei Alben der Reihe veröffentlicht und verriet seinen Fans, dass dies erst die „Halbzeit“ seiner neuen Musik sei.

Der Künstler ermutigte seine Fans, darin „einzutauchen“ und die neuen Songs mit ihren Lieben zu teilen. Nach der Veröffentlichung des ersten Teils schrieb Yungblud auf seinem Account auf Instagram: „Ich habe so oft hin- und herüberlegt, was ich in diesem Beitrag sagen soll, der immer einen so beispiellosen Druck ausübt, aber letztendlich, wenn ich am Ende einer verrückten vierjährigen Expedition in mich hineinschaue, dann liegt alles, was ich sagen wollte, in dieser Musik.“ Der Hitmacher erklärte, dass er all seine Energie in das „kompromisslose Abenteuer“ gesteckt habe. Der Prominente sagte: „Ich habe jedes einzelne Molekül Energie und Emotion in dieses kompromisslose Abenteuer gesteckt. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Augen schließt und allein, mit euren Freunden oder eurer Familie, von Anfang bis Ende in diese Reise eintaucht.“