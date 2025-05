Musik Yungblud will mit The Cure und Smashing Pumpkins hohe Ticketpreisen angehen

Yungblud - Thunderbolts - European Première - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 17:00 Uhr

Yungblud hat sich mit The Cure und Smashing Pumpkins zusammengetan, um faire Ticketpreise für Fans zu erzielen.

Der ‚I Think I’m Okay‘-Hitmacher, der am 21. Juni sein zweites jährliches Bludfest-Event im Milton Keynes Bowl anführen wird, hält die Ticketpreise für das Festival mit 65 Pfund recht niedrig. Er verriet, dass seine Freundschaft mit Robert Smith von The Cure und Billy Corgan von den Smashing Pumpkins von dem Wunsch inspiriert wurde, Konzerte erschwinglich zu halten.

Yungblud sagte der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘: „Robert und ich haben so ein gemeinsames Feuer in uns, Pioniere bei der Änderung der Ticketpreise zu sein. Wir sind uns sehr nahe gekommen und wann immer wir uns treffen oder eine E-Mail schreiben, versuchen wir, auf jede erdenkliche Weise etwas zu bewirken. Billy Corgan ist auch ein guter Kumpel geworden, wenn es darum geht, die Funktionsweise von Tickets zu verändern.“

Yungblud – der mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison heißt – beharrte darauf, dass es ihm um seine eigene „Community“ gehe. Er will die Ticketpreise nicht in die Höhe treiben, nur weil die Branche jetzt so funktioniere. Er fügte hinzu: „Ich hatte es satt, mir sagen zu lassen, dass die Dinge eben so sind und ich das akzeptieren muss, wenn ich meine Träume leben will. Daran habe ich kein Interesse. Alles, was mir wichtig ist, ist meine Gemeinschaft.“