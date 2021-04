Zac Efron ganz verändert im Gesicht – gab’s eine Schönheits-OP?

24.04.2021 19:54 Uhr

Wegen eines neuen Clips von Zac Efron fragen sich nun viele Fans, ob der ehemalige Disney-Star sich einer Schönheits-OP unterzogen hat.

Um für Bill Nyes „Earth Day Musical“-Special zu werben, ermutigten mehrere Stars gemeinsam mit Nye die Zuschauer, sich mehr um den Planeten Erde zu kümmern – darunter auch Efron, dessen Kinn, Kiefer und Lippen aber besonders die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zogen.

Zacs Rolle in dem Clip erscheint in Minute 1:50, als er beginnt, Organisator Bill Nye als „Genie“ für die Veranstaltung zu bezeichnen, doch die Fans scheinen viel zu sehr abgelenkt von seinem veränderten Look zu sein, um überhaupt zu hören, was der „High School Musical“-Star zu sagen hat.

„Ich wache auf und sehe diesen Zac Efron!“ twitterte jemand erschrocken.

Je me réveil et je vois la connerie de Zac Efron, qu’est ce qui lui est passé par la tête ? ??? pic.twitter.com/QxSW8fPDGa — Yuno_31 (@EmmaTomiak) April 24, 2021

Wie der „menschliche Shrek“

Und in der Tat wirkt das Kinn des 33-Jährigen viel länger und eckiger und sein Gesicht seltsam geschwollen und verbeult.

„Was zum Teufel hat Zac Efron mit seinem Kiefer gemacht?“ twitterte jemand, ein anderer fügte hinzu: „Es gibt ein Bild von Zac Efron mit schrecklichen Botox- und Kieferfüllern, das auf Twitter im Umlauf ist.“ Ein User verglich das merkwürdige Aussehen des „High School Musical“-Stars mit der Gesichtsverformung von „The Weeknd“ in seinem Musikvideo „Save Your Tears“. Ein anderer fügte hinzu, dass er wie der „menschliche Shrek“ im zweiten Teil des Animationsfilms aussähe.

bruh zac efron can play human shrek in the live acton adaption now pic.twitter.com/5o4LHIdVqA — sprucy (@sprucyguy) April 24, 2021

Verändertes Aussehen für „Down To Earth“

Efron schockierte die Fans letztes Jahr schon einmal mit seinem Look für die Netflix-Serie „Down To Earth“. Nach mehreren Wochen trug der Hollywood-Star einen vollen Bart, inklusive Schnauzer, nahm außerdem ordentlich zu. Viele bezeichneten den Schauspieler daraufhin als „Daddy“.

„Ja! Daddy Zac Efron ist die Wendung, die 2020 braucht“, twitterte ein Fan im letzten Sommer, ein anderer fügte hinzu:„ Zac Efron hat sich in einen totalen alten Mann verwandelt und ich bin stark dafür. Vater-Typen machen mich heiß.“