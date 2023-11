Film Zac Efron: Schockierende Verwandlung für die ‚The Iron Claw‘-Dreharbeiten

Zac Efron at The Iron Claw premiere in Dallas, Texas - Getty - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2023, 18:00 Uhr

Zac Efron erzählte, dass er für die ‚The Iron Claw‘-Dreharbeiten eine „schockierende“ Verwandlung durchgemacht habe.

Der 36-jährige Schauspieler spielt in dem neuen Biopic die Wrestling-Legende Kevin Von Erich und hat sich in die Arbeit an der Rolle gestürzt, indem er viel trainierte und sich auch eine Topffrisur schneiden ließ.

Der Darsteller verriet in einem Interview gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Das ist zu jedem Zeitpunkt der Transformation schockierend gewesen. Ich erinnere mich daran, dass Harris [Dickinson] und ich aus Haare und Make-up rauskamen und das war so, dass wir zum ersten Mal die komplette Ausrüstung trugen, und wir haben uns beide gedacht: ,Was zum Teufel machen wir hier, Mann? Wie haben wir das geschafft?‘ Aber ich denke, dass es am Ende echt gut aussah und wir haben ein großartiges Team gehabt, das uns dabei geholfen hat. Das Haar- und Make-up-Team ist großartig gewesen.“ Zac habe sich dabei von Von Erich selbst inspirieren lassen, um sicherstellen zu können, dass er und seine Familie stolz auf seine Performance sein können. „Dieser Film ist eine wahre Geschichte und dieser Mann, Kevin Von Erich, motivierte mich echt dazu, mich für diesen Film in Form zu bringen. Die Körperlichkeit, die er jeden Tag in den Ring brachte, ist wirklich einzigartig gewesen. Das veränderte das Wrestling“, enthüllte der Star.