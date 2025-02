Film Zac Efron spielt in neuer Komödie mit Will Ferrell

Zac Efron - 49th AFI Life Achievement Award Gala 2024 - Getty BangShowbiz

04.02.2025

Der 'High School Musical'-Darsteller wird in einem neuen Projekt an der Seite des Hollywood-Stars zu sehen sein.

Zac Efron wird an der Seite von Will Ferrell in einer neuen Komödie mitspielen.

Der 37-jährige Schauspieler wird an der Seite des ‚Anchorman‘-Stars in dem noch unbetitelten Film zu sehen sein, bei dem Nicholas Stoller nach seinem eigenen Drehbuch Regie führt. Stoller hat kürzlich mit Ferrell und Reese Witherspoon an der romantischen Komödie ‚Ihr seid herzlich eingeladen‘ gearbeitet.

Der neue Comedy-Film erzählt die Geschichte eines jungen Sträflings (Efron), der frisch aus dem Gefängnis kommt und einen Reality-TV-Gerichtssaal als Geisel nimmt, weil er den größenwahnsinnigen Richter (Ferrell) für ein vergangenes Urteil verantwortlich macht, das seiner Meinung nach sein Leben ruiniert hat. Stoller produziert für sein Banner Stoller Global Solutions, während Ferrell, Jessica Elbaum und Alex Brown für Gloria Sanchez Productions arbeiten.

Die Komödie ist nicht das einzige neue Projekt des ehemaligen ‚High School Musical‘-Darstellers. Efron wird eine Doppelrolle in dem kommenden Film ‚Famous‘ spielen, der in Los Angeles angesiedelt ist und die dunkle Seite des Ruhms erforscht. In dem Streifen, bei dem Jody Hill Regie führt, verkörpert Efron den übereifrigen Fan Lance Dunkquist und den umschwärmten Hollywood-Star James Jansen.

In der Zusammenfassung wird die Handlung folgendermaßen beschrieben: „Lance Dunkquist hat einen Vorteil, der sein Leben verändern wird – er hat das Gesicht eines Filmstars. Und nicht nur irgendein Filmstar – Lance ist das Ebenbild der Hollywood-Ikone James Jansen.“ Lance sei nun dabei, nach Los Angeles zu reisen, um seinen Traum zu verwirklichen. Sein Ziel: Berühmt werden – koste es, was es wolle.