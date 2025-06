Musik Zak Starkeys Warnung an den neuen Oasis-Schlagzeuger: ‚Versaue es nicht‘

Zak Starkey on stage - July 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2025, 11:00 Uhr

Der ehemalige Oasis-Schlagzeuger Zak Starkey hat den neuen Schlagzeuger Joey Waronker gewarnt: „Versaue es nicht!“

Der Schlagzeuger von The Mantra of the Cosmo – Sohn der Beatles-Legende Sir Ringo Starr – hatte einige strenge Ratschläge für seinen Ersatz auf der bevorstehenden Oasis Live ’25 Tour und bemerkte, dass die Britpop-Band „schlau“ ist und weiß, wenn etwas nicht stimmt.

Auf die Frage nach seinen Ratschlägen für den Newcomer vor der größten Reunion-Tour aller Zeiten, die am 4. Juli in Cardiff beginnt, sagte er dem ‚NME‘: „Vermasselt es nicht. Stellt sicher, dass ihr eure Tempi richtig hinbekommt, die Jungs wissen das. Sie sind schlau. Sie sind einige der klügsten Musiker, die ich je getroffen habe. Egal, ob es schnell oder langsam ist, sie haben es einfach drauf.“

Der Musiker verriet auch, dass der jüngste Track von The Mantra of the Cosmos, ‚Domino Bones‘, ursprünglich ein Song von Noel Gallagher’s High Flying Birds werden sollte. „Noel schickte ihn mir vor etwa einem Jahr und sagte: ‚Das könnte besser für deine Band sein als für meine [High Flying Birds]‘. Es funktionierte nicht für seine Band, wegen des Hip-Hop-Elements, wegen Shaun“, so Starkey.