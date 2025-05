Musik Zara Larsson: Algorithmen von Streaming-Plattformen sind ihr nicht wichtig

Zara Larsson - Camden Roundhouse London 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2025, 16:00 Uhr

Zara Larsson sprach darüber, dass sie beim Schreiben von Songs nicht auf die „Algorithmen“ von Streaming-Plattformen achten würde.

Die 27-jährige Popsängerin veröffentlichte im Laufe des letzten Jahrzehnts vier Studioalben und feierte mit Hits wie ‚Lush Life‘ große Erfolge.

Die Musikerin verriet jetzt, dass sie es heutzutage „einfach liebt, Musik zu machen“. Zara interessiere sich dabei nicht besonders für die Meinung anderer, insbesondere nicht für die Zahlen auf wichtigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music. Larsson sagte in einem Interview mit der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung: „Ich will immer noch richtig erfolgreich sein und meine Songs sollen gut ankommen. Aber jetzt denke ich eher: ‚Ich liebe meinen Job. Ich liebe es einfach, Musik zu machen.'“ Die Sängerin fügte hinzu, dass ihre Lieder „nicht nach drei Sekunden ein Hit“ sein müssen. Zara sagte: „Meine Songs müssen nicht sofort umwerfend sein und sie müssen auch nicht nach drei Sekunden ein Hit sein, denn beim Streaming läuft es wie bei Algorithmen. Nein – ich will einfach nur richtig gute Musik machen.“ Die ‚Pretty Ugly‘-Künstlerin betonte, dass die Musik selbst für sie immer Priorität habe, obwohl sie es als Sängerin genieße, ein Teil des Lebens anderer sein zu können.