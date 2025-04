Musik Zara Larsson: Sie ist ein großer Fan von Tate McRae und Sabrina Carpenter

Zara Larsson - Camden Roundhouse London 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2025, 14:00 Uhr

Der Star sprach darüber, dass sie von den Musikerinnen 'besessen' sei.

Zara Larsson sprach darüber, dass sie von Tate McRae und Sabrina Carpenter „besessen“ sei.

Die 28-jährige Sängerin, die im Jahr 2013 ihre erste EP veröffentlichte, freut sich über die neue Welle an Popsängerinnen und will ihre Kolleginnen so gut sie kann unterstützen.

Larsson erzählte in einem Interview mit ‚Variety‘ in einer ‚Know Their Lyrics‘-Episode: „Ich bin so begeistert von den neuen Pop-Girls. Tate McRae, ich bin besessen von ihr. Sabrina [Carpenter], also komm schon, sie ist so ein Star. Wir [Larsson und Carpenter] haben zusammen einen Remix des Songs [‚WOW‘] aufgenommen.“ Zara fügte hinzu, dass sie schon seit langer Zeit ein großer Fan von Sabrina sei. Die Musikerin sagte: „Ich liebe sie schon lange – schon seit vor ‚Espresso‘ und vor der Taylor-Swift-Tournee.“ Larsson wird im Rahmen der ‚Miss Possessive Tour‘ mit McRae auf Tournee gehen und verriet: „Wir gehen zusammen auf Tournee. Vielleicht werden wir ja gute Freunde.“ Zaras ‚Symphony‘-Hit aus dem Jahr 2017 war vor Kurzem auf TikTok ein großer Erfolg gewesen, aber die Prominente möchte, dass die Leute wissen, dass das Lied mit 1,3 Milliarden Aufrufen auf YouTube bereits ein Hit war.