Musik Zara Larsson: Sie lässt sich zur Helikopterpilotin ausbilden

Zara Larsson - 2019 MTV Video Music Awards - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2023, 12:00 Uhr

Zara Larsson verriet, dass sie derzeit einen Kurs zur qualifizierten Helikopterpilotin absolviert.

Die ‚Symphony‘-Hitmacherin genießt die Herausforderung und wird nach 100 Stunden ihres Flugunterrichtes die Lizenz dafür haben, mit einem Helikopter überallhin hinfliegen zu können.

In einem Interview in der ‚Zach Sang Show‘-Talkshow erklärte die Musikerin: „Das ist eine lustige Herausforderung. Vielleicht werde ich es am Ende doch nicht benutzen, aber ich kann mir dann sagen: ‚Das habe ich gemacht.‘ Und wenn es einen Notfall gibt, wisst ihr, an wen ihr euch wenden müsst. Ich denke, es kompensiert, dass ich die High School nicht abgeschlossen habe oder sowas. Wenn man ins Studio geht und 100 Stunden darin investiert hat, dann kann man vielleicht einen guten Song schreiben. Wenn man 100 Stunden in der Luft absolviert, erhält man ein Zertifikat. Das ist etwas sehr Absolutes und dabei geht es sehr um die eigene Disziplin von einem und darum, wie man das Ergebnis haben will. Das macht Spaß und ist etwas ganz anderes als die Musik. Es ist in keiner Weise kreativ.“ Die 25-jährige schwedische Künstlerin befindet sich gerne im Cockpit, weil sie sich dabei voll und ganz auf das Fliegen konzentrieren muss und es eines ihrer Hobbys ist, das keine weiteren Ablenkungen zulässt.