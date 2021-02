Zara Larsson tritt jetzt bei Ikea auf: „Ich bin so aufgeregt“

18.02.2021 09:22 Uhr

Zara Larsson hat sich mit Ikea für einen Live-Stream-Gig zusammengetan. Die schwedische Pop-Ikone wird beim Sonderkonzert, das vom schwedischen Möbelhändler gesponsert wird, zum Internationalen Frauentag am 8. März Songs aus ihrem kommenden Album "Poster Girl" spielen.

Zara Larsson kann es kaum erwarten, den „erstaunlichen Frauen auf der ganzen Welt“ zu huldigen. In einem Statement sagte die Sängerin: „Ich bin so aufgeregt, mit Ikea an dieser Performance am Internationalen Frauentag zusammenzuarbeiten.“

„Ich habe es vermisst“

Und weiter: „Ich habe mich schon immer so leidenschaftlich für Gleichberechtigung eingesetzt und freue mich, meine erste Show seit über einem Jahr all den erstaunlichen Frauen auf der ganzen Welt zu widmen.“

Besonders, da sie wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in letzter Zeit keine Chance hatte, live zu spielen, freut sie sich über diese Gelegenheit. „Ich habe es vermisst, in dieser Zeit so viel live zu spielen, ich hoffe, dass meine Band, meine Tänzer und ich etwas Glanz und Spaß in eure Häuser bringen können.“ Der virtuelle Gig wird am 8. März ab 19 Uhr deutscher Zeit auf Zaras YouTube-Kanal ausgestrahlt werden. (Bang)