Stars Zara Larsson verbringt Weihnachten in Rom

Zara Larsson - Hits Live! M+S Bank Arena, Liverpool 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2023, 13:00 Uhr

Zara Larsson fliegt zu Weihnachten nach Rom.

Die 26-jährige Sängerin verbringt die Weihnachtszeit immer mit ihrer Familie und freut sich darauf, mit ihrer Schwester nach Italien zu fliegen, um ihre Eltern zu besuchen, wo sie abschalten und die Gesellschaft genießen können.

Gegenüber der Nachrichtenagentur ‚BANG Showbiz‘ sagte sie: „Ich liebe das festliche Gefühl! Es ist immer der Urlaub, den ich mit meiner Familie verbringen kann, und ich habe keine große Familie mit vielen Cousins und Cousinen und so. Dieses Mal leben meine Eltern in Rom, also fliegen meine Schwester und ich runter und verbringen Zeit mit meinen Eltern und genießen einfach die Gesellschaft der anderen, legen unsere Handys weg, haben schöne Abendessen und gute Gespräche.“ Außerdem tausche die Familie über Weihnachten keine Geschenke aus, weil die Zeit, die sie zusammen verbringen, das Beste sei, was sie sich alle wünschen können. Sie fuhr fort: „Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht wirklich um Geschenke kümmere – wir werden uns gegenseitig keine Geschenke machen und wir werden nur Zeit miteinander verbringen, weil wir das nicht mehr wirklich tun. Ich sehe sie nicht mehr so oft wie früher. Ich freue mich sehr darauf, einfach nur mit ihnen zusammen zu sein.“