Mit ihren Kindern Zara und Mike Tindall: Familienspaß beim Pferderennen

Mike und Zara Tindall beim Pferderennen in Cheltenham. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 11:46 Uhr

Zara und Mike Tindall haben das Jahr 2025 mit einem Familienausflug zum Pferderennen in Cheltenham eingeläutet. Die drei Kinder des Paares sorgten für besondere Aufmerksamkeit.

Ein letzter Familienausflug, bevor es ans andere Ende der Welt geht: Zara (43) und Mike Tindall (46) haben den Neujahrstag 2025 beim Pferderennen in Cheltenham gemeinsam mit ihren drei Kindern verbracht. Mia (10), Lena (6) und Lucas (3) sorgten bei dem fröhlichen Familienausflug für besondere Aufmerksamkeit.

Zara Tindall trug zu dem Pferderennen einen dunkelblauen Nadelstreifen-Anzug und trotzte dem nasskalten englischen Wetter mit einem burgunderroten Rollkragenpullover sowie kastanienbraunen Lederhandschuhen. Dazu kombinierte die ehemalige Olympionikin ein dunkelrotes Stirnband aus Samt und eine marineblaue Lederhandtasche. Mike Tindall war mit einer burgunderfarbenen Krawatte zum klassischen Tweed-Anzug und dunkelbraunen Mantel farblich bestens auf seine Ehefrau abgestimmt. Die beiden kamen Hand in Hand mit ihrem dreijährigen Sohn, gekleidet in schwarzer Steppjacke und weißen Sneakers, bei dem Event an.

Kinder haben Spaß auf der Tribüne

Der Junge hatte besonderen Spaß: Jetzt ohne Mantel und im weißen Hemd alberte Lucas auf der Tribüne herum und schaukelte an einem Metallgeländer hin und her. Auf weiteren Fotos ist der Dreijährige beim Jubeln zu sehen – mit geballten Fäusten und einem zufriedenen Grinsen im Gesicht. Offenbar ist der Kleine schon genauso großer Pferderenn-Fan wie seine Eltern.

Aber auch die beiden Töchter des Paares schienen den Familienausflug nach Cheltenham zu genießen. Fotos zeigen die zehnjährige Mia, gekleidet in einem dunkelblauen Kleid mit weißen Schleifen, jubelnd und die Hände in die Luft streckend. Die jüngste Tochter, Lena, war in einem cremefarbenen Wollkleid gekleidet und strahlte von der Tribüne herab.

Reise nach Australien steht bevor

Erst vergangene Woche verbrachte die Familie die Weihnachtsfeiertage mit dem Rest der Royal Family auf Schloss Sandringham, wo sie am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) auch gemeinsam den Gottesdienst besuchten und sich den wartenden Fans vor der Kirche zeigten.

In den kommenden Tagen reisen Zara und Mike Tindall ohne ihre Kinder für mehrere Tage nach Australien. Das Paar nimmt dort am zehntägigen Magic Millions Carnival, einem Event mit Polo und Pferderennen, teil. Die Tochter von Prinzessin Anne (74) ist seit 2012 Schirmherrin der Organisation. Weil in Großbritannien die Schule wieder beginnt, müssen die Kinder zu Hause bleiben.