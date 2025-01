100 Millionen Pfund schwer Zauberhafte Finanzen für „Harry Potter“: So reich ist Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe hat seine "Harry Potter"-Einnahmen clever angelegt. (dr/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 14:35 Uhr

14 Jahre nach dem Ende der "Harry Potter"-Reihe hat der Schauspieler Daniel Radcliffe sein Vermögen durch kluge Investitionen auf knapp 100 Millionen Pfund gesteigert. Seine Eltern verwalten bis heute seine Finanzen.

Der ehemalige "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (35) hat sein Vermögen seit dem Ende der Filmreihe durch kluge Investitionen erheblich vermehrt. Wie aus den jüngsten Geschäftsberichten laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" hervorgeht, verfügt der 35-Jährige mittlerweile über ein Vermögen von 96,3 Millionen Pfund, umgerechnet rund 116 Millionen Euro. Und das, obwohl er seit 14 Jahren nicht mehr als Zauberlehrling vor der Kamera stand.

Den Grundstein für seinen finanziellen Erfolg legten dem Bericht zufolge seine Eltern Marcia Gresham und Alan Radcliffe bereits im Jahr 2001. Mit seiner allerersten "Harry Potter"-Gage von bereits stolzen 800.000 Pfund gründeten sie damals das Unternehmen Gilmore Jacobs, das bis heute Radcliffes Vermögen verwaltet und dessen Geschäftsführer sie weiterhin sind. Eine Entscheidung, die sich offensichtlich als goldrichtig erwiesen hat.

Vom Filmstar zum Finanzexperten

Während seiner Zeit als "Harry Potter" verdiente Radcliffe insgesamt etwa 75 Millionen Pfund, also rund 90 Millionen Euro. Durch geschickte Investments konnte er mit seinen Eltern diese Summe in den vergangenen Jahren um fast 30 Prozent steigern. Das Unternehmen generiert den Berichten zufolge inzwischen monatliche Einnahmen von etwa einer halben Million Pfund.

Auch beruflich läuft es für den Schauspieler aktuell gut. Nach diversen Filmprojekten wie "The Woman in Black" und "Kill Your Darlings – Junge Wilde" gewann er 2024 seinen ersten Tony Award für seine Rolle im Broadway-Musical "Merrily We Roll Along". Für seine Darstellung des "Weird Al" Yankovic erhielt er zudem eine Emmy-Nominierung.

Privates Glück

Privat könnte es für Radcliffe kaum besser laufen. Im April 2023 wurden er und seine Partnerin Erin Darke (40) zum ersten Mal Eltern eines Sohnes. Das Paar, das sich 2013 bei Dreharbeiten kennenlernte, hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gab den Namen des Kindes bisher nicht preis. Radcliffe wird noch in diesem Jahr in der Fortsetzung des Erfolgsfilms "Die Unfassbaren" zu sehen sein.

Zum Vergleich: Die "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling (59) ist noch um einiges reicher als der Star ihrer Verfilmungen. In den Jahren 2004 bis 2007 schätzte die Zeitschrift "Forbes" ihr Vermögen auf rund eine Milliarde US-Dollar, also rund 800 Millionen Pfund. Auch wenn ihr Reichtum in den letzten Jahren etwas zurückgegangen sein soll, vermuten Experten aktuell ein Hab und Gut in Höhe von immerhin noch ca. 900 Millionen US-Dollar.