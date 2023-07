Film Zawe Ashton erhielt Tipps für die Marvel-Kostüme von ihrem Verlobten Tom Hiddleston

Zawe Ashton - Mr Malcolms List premiere NYC 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 12:00 Uhr

Zawe Ashton erzählte, dass sie wertvolle Tipps für die Marvel-Kostüme von ihrem Verlobten Tom Hiddleston erhielt.

Die 38-jährige Schauspielerin spielt den Bösewicht Dar-Benn in ‚The Marvels‘ und fragte ihren Partner, der seit 2011 den Antagonisten Loki im Marvel Cinematic Universe (MCU) darstellt, wie sie es schaffen konnte, sich in ihrem Kostüm so komfortabel wie nur möglich zu fühlen.

Die Darstellerin enthüllte in einem Interview gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Er hatte auch einige sehr gute praktische Tipps, die lauteten: Stell sicher, dass du genügend Reißverschlüsse hast, um in deinem Kostüm auf die Toilette gehen zu können. Das ist ein sehr guter Ratschlag, wie mir jetzt klar wird.“ Zawe habe zudem weitere Ratschläge von Tom bekommen, der ihr gesagt habe, dass sie eine „großartige Arbeitsmoral“ in die Fortsetzung des Films ‚Captain Marvel‘ von 2019 miteinbringen sollte, der im November in den Kinos erscheinen wird. Die ‚Nocturnal Animals‘-Prominente enthüllte: „Das führte zu einigen unglaublichen Gesprächen über seine Erfahrungen, die er über ein Jahrzehnt lang in dieser Franchise machte. Eines der wichtigsten Erkenntnisse aus unseren Gesprächen war: ‚Was du in Marvel investierst, bekommst du auch zurück.'“