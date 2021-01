08.01.2021 21:30 Uhr

Zayn Malik kündigt neues Album an

Mit seiner neuen Single "Vibez" und der Albumankündigung von "Nobdy is Listening" versüßte Zayn Malik seinen Fans den Tag gleich zweifach.

Ewig hörte man absolut gar nichts von Zayn Malik (27) und jetzt das. Der frisch gebackene Vater hat die lange Zeit der Corona-Quarantäne und Co-Schwangerschaft wunderbar für die Arbeiten an seinem neuen Album genutzt. Heute verkündete er seinen Fans, wann sein zweites Album erscheinen soll.

Neues Album am 15. Januar

Bis zum Release ist es nicht mehr lang hin. Das neue Studiowerk wird bereits am 15. Januar in den (virtuellen) Regalen stehen. Die Platte trägt den coolen Titel „Nobody is Listening“.

Hardcore-Fans können die LP bereits vorbestellen. Es lohnt sich aber auch für Nicht-Zayn Malik-Fans in die Platte reinzuhören. Der junge Brite zählt zu den begabtesten Musikern seiner Generation.

Sexy Single „Vibez“

Bereits heute droppte er die neue Single „Vibez“. Wie so viele seiner Songs dreht sich der Track um das wunderbare sexuelle Miteinander von zwei Liebenden.

Ob die Zeilen wohl an seine Liebste Gigi Hadid (25) gerichtet sind? In dem Lied heißt es unter anderem: „Wenn ich dich anfasse, sag mir, wie es sich anfühlt. Vertrau mir, es wird sich surreal gutanfühlen. Baby, mein, du bist mein. Ich mache all die Dinge, die sonst nur in deinen Träumen passieren.“

Phänomenale Premiere

Zayn Malik kann hinter den heutigen Freitag einen Haken setzen. Die Premiere zu seinem neuen Musikvideo zu „Vibez“ war ein voller Erfolg.

Über eine halbe Millionen Menschen sahen den Clip in den ersten 30 Minuten nach seiner Veröffentlichung. Mehr kann man sich wirklich nicht wünschen.

Galerie

Cooler Merch zum Album

Zeitgleich veröffentlichte der extrem stylishe Musiker auf eine neuen Merch-Kollektion passend zu einem kommenden Album. In Shop auf seiner Website findet man coole T-Shirts, Hoodies, Mützen, Trinkflaschen und Notizblöcke mit dem Cover-Print von „Nobody Is Listening“.

Die Sachen sind mit 30 Dollar für ein T-Shirt auch durchaus im Bereich des Erschwinglichen und ein cooles Geschenk für jeden Boyfriend.