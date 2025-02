Am 4. Mai geht es wieder los ZDF-„Fernsehgarten“: Das sind Sendetermine und Mottos der Saison 2025

Für Andrea Kiewel geht es am 4. Mai wieder los im "Fernsehgarten". (eyn/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 17:31 Uhr

Schlagerfreunde können sich auf neue Ausgaben des ZDF-"Fernsehgartens" mit Andrea Kiewel freuen. Jetzt hat das ZDF alle Mottos für die Saison 2025 bekannt gegeben - mit einem besonderen Highlight im Juni.

Der Sonntag ist im Sommer fest in der Hand der Schlagermusik. Das wird auch 2025 so bleiben, wenn Stefan Mross (49) im Ersten mit "Immer wieder sonntags" antritt und Andrea Kiewel (59) im ZDF den "Fernsehgarten" präsentiert. Zu letzterem hat der Sender jetzt die Planung für die kommende Saison veröffentlicht und alle Mottos bekannt gegeben.

Los geht es am 4. Mai 2025 mit dem traditionellen "Auftakt" auf dem Mainzer Lerchenberg. In den darauffolgenden Wochen können sich die Fans auf den "Hit Marathon" am 11. Mai und die Schweiz-Ausgabe am 18. Mai freuen, in der sich alles um den ESC drehen wird. Darauf folgen das "SchlagerDARTEN" am 25. Mai, "Ab in den Urlaub" am 1. Juni und der "Vintage Flohmarkt" am 8. Juni.

Jubiläums-Ausgabe für Kiwi

Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauer am 15. Juni: "Kiwis 25. Jubiläum" – die Moderatorin feiert dann ein Vierteljahrhundert beim "Fernsehgarten". Mit einer kurzen Unterbrechung 2008 moderiert Andrea Kiewel das Format seit dem Jahr 2000.

Weitere sommerliche Themen folgen mit "Endlich Sommer" am 22. Juni, bevor es für die Fans gleich zweimal die beliebte "Discofox"-Ausgabe gibt: am 29. Juni und am 24. August. Für Partystimmung sollen auch die "Sommer Dance Party" (13. Juli), "Ice Ice Baby" (20. Juli) und "Mallorca" (27. Juli) sorgen. Außerdem steht am 31. August beispielsweise eine "Zeitreise" auf dem Programm und am 7. September "Rock im Garten". Die "Fernsehgarten"-Saison endet am 29. September traditionell mit dem Oktoberfest.

Zwei Ausfälle in der Saison

Wie im Vorjahr plant das ZDF auch 2025 zwei Ausfälle in der Saison: am 3. August und am 14. September. 2024 mussten ebenfalls zwei Sonntage auf die Show verzichten, damals wegen der Berichterstattung zu den Olympischen Spielen.

Für die, die in Mainz vor Ort mitfiebern möchten, gibt es ab dem 10. März Tickets zu kaufen. Über die Gäste der einzelnen Sendungen hat das ZDF noch nichts verraten. 2024 konnte der "Fernsehgarten" mit zahlreichen Stars aus der Musik- und Schlagerwelt aufwarten, darunter Andreas Gabalier, Marianne Rosenberg, Lou Bega oder DJ Ötzi.