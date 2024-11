Erste Fotos nach Baby-Gerüchten Zeigt Gisele Bündchen hier etwa ihren Babybauch?

Erwartet wahrscheinlich aktuell ihr drittes Kind: Gisele Bündchen. (dr/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 13:41 Uhr

Seit Wochen halten sich hartnäckige Schwangerschaftsgerüchte um Gisele Bündchen. Nun gestattet das Supermodel erstmals seit Bekanntwerden der Spekulationen auch einen Blick auf ihren vermeintlichen Babybauch - in einem eng anliegenden Abendkleid.

Mit diesen Schnappschüssen befeuert sie die Gerüchte einmal mehr – oder ist es sogar eine Art Bestätigung? Gisele Bündchen (44) hat erstmals seit Bekanntwerden der Schwangerschaftsspekulationen in der Öffentlichkeit einen Blick auf ihren vermeintlichen Babybauch zugelassen. Bei einer Charity-Gala in Miami präsentierte sich das Model in einem figurbetonten schwarzen Neckholder-Kleid aus Seide – und löste damit erneut Diskussionen in den sozialen Medien aus.

Video News

Die Fotos, die Bündchen auf Instagram teilte, zeigen sie bei der 20-Jahre-Jubiläumsgala des Lotus House, der größten Unterkunft für obdachlose Frauen und Kinder in den USA. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft. "Dein Bauch sieht so süß aus", schreibt etwa ein User. Ein anderer kommentiert: "Der kleine Babybauch, du siehst wunderbar aus."

Gerüchte um Baby Nummer drei

Seit Oktober halten sich hartnäckige Gerüchte, das Model erwarte sein drittes Kind – das erste mit seinem aktuellen Partner, Kampfsporttrainer Joaquim Valente (35). Das US-Magazin "People" hatte unter Berufung auf einen Insider außerdem berichtet, das Paar sei "glücklich über dieses neue Kapitel in ihrem Leben". Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Gisele Bündchen legt Fokus auf soziales Engagement

Bündchen selbst äußerte sich bei der Veranstaltung nicht zu den Gerüchten. Stattdessen betonte sie ihr soziales Engagement: "Ich fühle mich wahrhaft gesegnet, die visionäre Constance Collins und ihr unglaubliches Team unterstützen zu dürfen, deren unermüdliches Engagement unzählige Leben verändert hat", schrieb sie zu den Gala-Fotos.

Das Model ist bereits Mutter von zwei Kindern aus ihrer Ehe mit Football-Star Tom Brady (47): Sohn Benjamin (14) und Tochter Vivian (11). Das Paar hatte sich im Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe scheiden lassen. Seit Juni 2023 wird Bündchen eine Beziehung mit Valente nachgesagt. Bestätigt ist auch diese Beziehung bislang allerdings nicht.