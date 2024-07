Besuch in Wimbledon Zeigt Margot Robbie hier ihren Babybauch?

Mit diesem Auftritt scheint Margot Robbie ihre Schwangerschaft zu bestätigen. (obr/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 15:07 Uhr

Offiziell bestätigt hat Margot Robbie ihre Schwangerschaft zwar noch nicht, ihr Babybauch ist aber bereits deutlich zu sehen. Die Schauspielerin zeigt sich in Wimbledon zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Baby-News in der Öffentlichkeit.

Alle Augen sind auf ihren Bauch gerichtet: Margot Robbie (34) zeigt sich am Freitag in Wimbledon zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Baby-News in der Öffentlichkeit. Das "People"-Magazin berichtete Anfang der Woche unter Berufung auf "mehrere Quellen", dass der "Barbie-Star mit Ehemann Tom Ackerley (34) das erste Baby erwartet. Offiziell bestätigt ist allerdings bisher noch nichts.

Strahlender Auftritt in Wimbledon

Hand in Hand mit ihrem Ehemann zeigte sich die Schauspielerin jetzt bestens gelaunt beim prestigeträchtigen Rasenturnier. Die 34-Jährige trug ein sommerliches Polka-Dot-Kleid, unter dem deutlich ein kleines Bäuchlein zu erkennen war. Davon kann auch das Cape nicht ablenken, das sich die Schauspielerin locker um die Schulter gelegt hatte. Dazu kombinierte sie schwarze Pantoletten mit Absatz, eine Bowlingtasche und eine Sonnerbrille. Ehemann Tom entschied sich für eine beige Chino-Hose mit weißem Shirt und Sneakern.

Weitaus weniger versteckt war Robbies Babybauch auf einigen Paparazzi-Bildern vor wenigen Tagen, die das Paar im Liebesurlaub am Comer See zeigten. Mit Crop-Top und offenem schwarzen Blazer zeigte die Schauspielerin stolz ihre Körpermitte.

Robbie und Ackerley lernten sich 2013 am Set des Weltkriegsdramas "Suite française – Melodie der Liebe" kennen, wo er als Regieassistent arbeitete und sie vor der Kamera stand. Das Paar heiratete im Dezember 2016 in einer privaten Zeremonie im australischen Byron Bay.

Auch Hugh Grant schaut vorbei

Die beiden waren nicht die einzigen prominenten Gäste in Wimbledon. Der britische Mega-Star Hugh Grant (63) kam in Begleitung seiner Frau Anna Eberstein. Auch Schauspieler Damian Lewis (53) und Moderator Jeremy Clarkson (64) mischten sich unter die Tennis-Fans vor Ort. An Tag 12 des prestigeträchtigen Turniers kämpfen unter anderem Novak Djokovic (37) und Carlos Alcaraz (21) um den Einzug ins Finale.