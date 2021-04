Zendaya begeistert im 6-Millionen-Dollar-Look bei den Oscars

Zendaya in ihrem besonderen Oscar-Outfit. (jom/spot)

26.04.2021 10:18 Uhr

Schauspielerin Zendaya schwebte bei der 93. Oscarverleihung in einem atemberaubenden Kleid über den roten Teppich. Ihre zitronengelbe Robe kombinierte sie mit kostspieligem Schmuck.

Sängerin und Schauspielerin Zendaya (24, „Euphoria“) hat auf dem roten Teppich der 93. Oscarverleihung für jede Menge Aufsehen gesorgt. Die 24-Jährige schwebte in einer zitronengelben, bodenlangen Traumrobe von Valentino an den Fotografen vorbei. Das trägerlose Kleid in fließendem Stoff und mit Herz-Ausschnitt betonte durch einen Cut-Out am Bauch die schlanke Silhouette der Schauspielerin. Dazu kombinierte sie Peep-Toe-Pumps von Jimmy Choo. Kostspieliger Schmuck rundete den glamourösen Look ab.

„Diamonds Are a Girl’s Best Friend“

Laut dem US-Magazin „People“ sollen die Schmuckstücke von Bulgari mit 183 Karat gelben Diamanten insgesamt 6 Millionen Dollar (rund 4,9 Millionen Euro) wert sein. Dazu gehören eine Halskette mit Brosche, ein gelber Diamantring mit 30 Karat, ein Diamantring im Smaragdschliff und gelbe Diamantohrringe. Ein Video, das Zendayas Stylist Law Roach (42) auf Instagram gepostet hat, zeigt ein weiteres Accessoire, das bei dieser Oscarverleihung nicht fehlen durfte: Bei der Ankunft trug die Schauspielerin aufgrund der Corona-Pandemie einen zum Kleid farblich passenden Mund-Nasenschutz.