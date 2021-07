Zendaya kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus

12.07.2021 21:09 Uhr

Lob für de Kollegen: Schauspielerin Zendaya schwärmt von ihren "Spider-Man"-Kollegen.

Die Schauspielerin war erst 20, als sie 2017 die Rolle von MJ in „Spider-Man: Homecoming“ übernahm. 2019 folgte mit „Spider-Man: Far From Home“ das Sequel, das dieses Jahr mit „Spider-Man: No Way Home“ eine weitere Fortsetzung erhält.

Eine „bittersüße“ Zeit am Set

Die Erfahrung, zusammen mit ihren Co-Stars Tom Holland, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori und Angourie Rice am Set aufzuwachsen, habe Zendaya tief geprägt.

„Wir haben einfach alles aufgesogen und nahmen uns die Zeit, den Moment zu genießen, Zeit miteinander zu verbringen und dankbar für diese Erfahrung zu sein. Es ist ziemlich besonders, zusammen aufgewachsen zu sein“, erzählt die Sängerin im Gespräch mit „Daily Pop“. Es sei eine „bittersüße“ Erfahrung gewesen, den dritten „Spider-Man“-Streifen zu drehen, weil der Cast nicht wisse, ob es einen weiteren Film geben wird.

Liason mit Tom Holland

Berichten zufolge sind sich ja Zendaya und Tom Holland am Set des Franchises näher gekommen (wir berichteten). Vor kurzem wurde das Paar knutschend in einem Auto abgelichtet. Bekannte der zwei Stars behaupteten außerdem, dass die Romanze bereits seit einigen Jahren immer wieder aufflamme. „Die Chemie am Set von ‚Spider-Man‘ war jenseits von Gut und Böse“, verriet ein Insider im Gespräch mit ‚Us Weekly‘. „Es war keine Überraschung, dass die beiden ausgewählt wurden, um ein Liebespaar zu verkörpern. Ihre Beziehung entwickelte sich am Anfang ganz natürlich. Ich weiß, dass sie irgendwann Schluss machten, aber sie blieben immer befreundet.“ (Bang)