Film Zendaya spielt Shreks Tochter in ‚Shrek 5‘

Zendaya - Jan 2025 - Golden Globes - engagement ring - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 11:00 Uhr

Zendaya wurde für ‚Shrek 5‘ gecastet.

Die 28-jährige Schauspielerin wird neben Mike Myers, Eddie Murphy und Cameron Diaz im fünften Teil der Dreamworks-Animationsreihe zu sehen sein und die Rolle der Tochter des titelgebenden Ogers sprechen. Ihr Casting wurde durch einen neuen Trailer bestätigt, der am Donnerstag (27. Februar) online veröffentlicht wurde.

‚Shrek‘ kam erstmals 2001 heraus und erzählte die Geschichte eines Ogers, der sich in Prinzessin Fiona (Diaz) verliebt, bevor 2004 eine Fortsetzung erschien. ‚Shrek der Dritte‘ enthüllte, dass Fiona – jetzt mit Shrek verheiratet – schwanger war, und der letzte große Teil ‚Für immer Shrek‘ wurde 2010 veröffentlicht. Die Filme basieren auf dem Bilderbuch ‚Shrek!‘ von William Steig und der erste Film der Reihe wurde 2008 als Broadway-Musical uraufgeführt, bevor er etwas mehr als zwei Jahre lang im Londoner West End lief.

‚Shrek 5‘ soll am 23. Dezember 2026 in die Kinos kommen und sich auf das grünhäutige Paar konzentrieren, das seine Teenager-Drillinge im magischen Land Far Far Away aufzieht. Walt Dohrn, der zuvor als Autor und Zeichner am zweiten und dritten Film gearbeitet hat und beim vierten als Head of Story fungierte, führt Regie bei dem Film; Brad Ableson ist Co-Regisseur. Gina Shay kehrt zurück, um an der Seite von Chris Meledandri, CEO von Illumination, zu produzieren.

Letztes Jahr bestätigte Eddie Murphy, dass die Arbeit an dem Film begonnen hat und dass seine Figur Donkey einen Spin-off-Film bekommen wird. Er erzählte ‚Collider‘: „Wir haben vor vier oder fünf Monaten angefangen, ‚Shrek‘ zu machen. Ich habe den ersten Akt aufgenommen und wir werden ihn dieses Jahr machen. Wir werden es zu Ende bringen.“