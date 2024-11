Neben Matt Damon und Tom Holland Zendaya und Anne Hathaway stoßen zu neuem Nolan-Film dazu

Zendaya (links) und Anne Hathaway sollen Teil des neuen Christopher-Nolan-Films sein. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.11.2024, 23:01 Uhr

Zendaya und Anne Hathaway stoßen offenbar zur Star-Besetzung des noch unbetitelten neuen Films von Christopher Nolan dazu. Zuvor wurden bereits Tom Holland und Matt Damon bestätigt.

Zendaya (28) steht bald offenbar wieder mit ihrem Freund Tom Holland (28) vor der Kamera: Gemeinsam mit Anne Hathaway (41) stößt die Schauspielerin zur Besetzung von Christopher Nolans (54) nächsten Film hinzu. Das berichtet die Branchenseite "Deadline". Neben Tom Holland ist auch Hollywoodstar Matt Damon (54) bereits seit Längerem Teil des Projekts.

Laut dem Bericht soll der noch unbetitelte Film am 17. Juli 2026 in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2025 beginnen. Anonyme Quellen merkten gegenüber "Deadline" allerdings an, dass bisher veröffentlichte angebliche Handlungen oder Beschreibungen des Films nicht der Wahrheit entsprechen. Seit das Projekt bekannt wurde, machen im Netz bereits zahlreiche Gerüchte die Runde. Offiziell bestätigt ist, dass Nolan bei der Umsetzung des Films auf IMAX-Equipment zurückgreifen wird, das bisher noch nie zum Einsatz kam.

Zendaya und Tom Holland als Nolan-Newcomer

Für Zendaya wäre es der erste Film für Star-Regisseur Christopher Nolan, dessen letztes Projekt "Oppenheimer" 2023 zum Kino- und Oscar-Erfolg wurde. Zudem wäre es ihr erstes gemeinsames Projekt mit ihrem Partner Tom Holland seit "Spider-Man: No Way Home" (2021). Insgesamt stand das Paar für drei Filme der "Spider-Man"-Reihe gemeinsam vor der Kamera. Zuletzt war Zendaya 2024 in Denis Villeneuves "Dune: Part Two" und Luca Guadagninos "Challengers – Rivalen" zu sehen. Für Tom Holland ist es ebenfalls die erste Zusammenarbeit mit Christopher Nolan.

Anne Hathaway war bereits in zwei Nolan-Werken zu sehen: "The Dark Knight Rises" (2012) und "Interstellar" (2014). Vergangenes Jahr war sie in der romantischen Komödie "Als du mich sahst" und im Thriller "Mother's Instinct" zu sehen. Auch für Matt Damon ist es der dritte Nolan-Film: Er war ebenfalls 2014 in "Interstellar" zu sehen, zudem 2023 in "Oppenheimer".