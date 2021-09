Zico wechselt von der „Bachelorette“ zu „Bachelor in Paradise“

Zico Banach bekam von Maxime Herbord keine Rose mehr. (aha/spot)

03.09.2021 12:16 Uhr

Zico Banach flog im Halbfinale von "Die Bachelorette 2021" raus. Kurzerhand ist er nun in die nächste Datingshow umgezogen: Der 30-Jährige wird bald bei "Bachelor in Paradise" zu sehen sein.

Gerade erst musste Zico Banach (30) eine bittere Niederlage einstecken, als „Bachelorette“ Maxime Herbord (26) im Halbfinale keine Rose mehr für den 30-Jährigen hatte. Für viele Fans der Sendung ein Schock – Zico galt bei einigen als Favorit. Jetzt die Überraschung: Zico bekommt bei „Bachelor in Paradise“ eine zweite Chance für die Liebe. Der Junggeselle rückt als letzter Kandidat in die Datingshow nach, wie RTL unter anderem via Instagram bekannt gab.

Zico hat dasselbe Ziel wie bei der „Bachelorette“

Im Interview mit dem TV-Sender stellt Zico vorab klar: „Ich hab auf jeden Fall wie bei der ‚Bachelorette‘ das große Ziel, meine große Liebe letztendlich zu finden.“ Weil an „Bachelor in Paradise“ mehr Frauen teilnehmen, rechnet Zico mit größeren Erfolgschancen. „Wenn ich Interesse an einer Frau habe, werde ich auf jeden Fall auch um sie kämpfen“, sagt der Development Manager, der seit drei Jahren Single ist.

An „Bachelor in Paradise“ nehmen auch in der dritten Staffel viele bekannte Gesichter teil. Unter anderem gehören Denise Hersing (25), Jaqueline Bikmaz (32) und Karina Wagner (25) aus der vergangenen „Bachelor“-Staffel mit Niko Griesert (31) zum Cast. Anders als bei „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ nehmen an „Bachelor in Paradise“ mehrere Frauen und Männer teil – es können also mehrere Paare entstehen.

Wann die dritte Staffel „Bachelor in Paradise“ laufen wird, hat RTL noch nicht bekannt gegeben.