Ziehen Jennifer Lopez und Ben Affleck schon bald zusammen?

12.07.2021 20:30 Uhr

Freunde von Jennifer Lopez und Ben Affleck erwarten, dass die beiden prominenten Turteltäubchen zusammenziehen werden.

Die Hollywood-Stars haben vor kurzem ihre Romanze wieder aufleben lassen. Nachdem Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) zuvor zwischen 2002 und 2004 bereits ein Paar und sogar verlobt waren, erwarten Freunde des Duos nun, dass ihre neue Beziehung weiter voranschreitet.

Ben Affleck macht sein eigenes Ding

Ein Insider verriet gegenüber der renommierten US-Boulevard-Show „Entertainment Tonight“: „[Ihre] Freunde wären nicht überrascht, wenn sie zusammenziehen. Sie verbringen ihre gesamte Freizeit miteinander und machen sich gegenseitig zur Priorität. […] Ben ist ein Männertyp und macht sein eigenes Ding, was J.Lo liebt. Er hat sein eigenes Leben und ist auf eine andere Art berühmt als sie und versucht auf keinen Fall, mit ihr zu konkurrieren. Sie unterstützen sich einfach gegenseitig und lieben sich.“

Hochzeit abgesagt

Das Paar wollte bereits im Jahr 2003 vor den Traualtar treten, verschob die Hochzeit aber wegen „übermäßiger Medienaufmerksamkeit“. Im darauffolgenden Jahr lösten sie dann die Verlobung. Doch nun seien Jennifer und Ben an einem anderen Punkt.

Der angeblich Vertraute füge hinzu: „Als Ben sich an J.Lo wandte, war sie wirklich begeistert von der Möglichkeit, dass sie ihre Beziehung wieder aufleben lassen. J.Lo hat immer Liebe für Ben gehabt. Früher hat Ben mit J.Lo Schluss gemacht, weil er von der ständigen Medienaufmerksamkeit und dem Ruhm, den die Beziehung mit sich brachte, überwältigt war, aber jetzt sind sie an einem tollen Ort und haben wirklich gelernt, was für sie als Paar funktioniert.“ (Bang)